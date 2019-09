Red Dev Studio ma w 2-letnim harmonogramie produkcyjnym min. 6-7 gier



Warszawa, 26.09.2019 (ISBnews) - Red Dev Studio ma w harmonogramie wydawniczym na najbliższe dwa lata co najmniej 6-7 nowych gier, poinformował prezes Wojciech Sypko. Dodał, że współpraca z Ultimate Games daje komfort finansowania projektów.

"Generalnie strategia zakłada realizację 3-4 niskobudżetowych, wysokomarżowych gier rocznie. Obecnie naszym wiodącym projektem produkcyjnym jest 'Drill Deal' - symulator platformy wiertniczej. Liczymy na dobrą sprzedaż. Wishlista liczona w tysiącach nastawia pozytywnie" - powiedział Sypko dziennikarzom podczas uroczystości debiutu spółki na NewConnect.

Kolejny jest większy i ambitniejszy Projekt X (robocza nazwa).

"Jest to duża gra w częściowo otwartym świecie we współpracy z Ultimate Games. W ogóle zapowiada się długa i ciekawa współpraca między Red Dev, a Ultimate. Dzięki niej mamy zapewniony harmonogram prac z finansowaniem na okres do dwóch lat. Nie wykluczamy pozyskania dodatkowego finansowania, w sytuacji, gdybyśmy uznali, że jest potencjał projektowy, który wyniósłby spółkę na nowy poziom" - wskazał szef RedDev Studio.

Obecnie spółka zatrudnia 11 osób i ok. 5 dodatkowych osób realizujących zlecenia. Według słów prezesa, niewykluczone jest zwiększenie ekipy w przyszłości do ok. 30 osób w zależności od planów.

Red Dev Studio jest 383. spółką notowaną na NewConnect oraz 12. debiutem na tym rynku w 2019 roku.

Red Dev Studio prowadzi działalność na rynku gier wideo, skupiając się na produkcji gier na komputery stacjonarne oraz urządzenia mobilne.

(ISBnews)