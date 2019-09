Ziobro ws. Banasia: jeżeli wpłynie zawiadomienie do prokuratury, to prokuratura będzie tą sprawą się zajmować

Źródło: PAP

Jeżeli wpłynie zawiadomienie do prokuratury, to prokuratura będzie tą sprawą się zajmować - powiedział w czwartek w Łodzi minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, odnosząc się do informacji, że posłowie PO-KO złożą zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez prezesa NIK Mariana Banasia.