Ukraina i Norwegia będą wspólnie produkować drony

„To ważny krok, który pozwoli zwiększyć nasze możliwości i wzmocnić obronę Ukrainy. Kolejny etap to szybkie uruchomienie pilotażowej linii produkcyjnej w 2026 roku oraz równoległa praca nad dalszym zwiększaniem mocy produkcyjnych” – powiadomił Szmyhal.

Poinformował, że Ukraina podzieli się z Norwegią swoim doświadczeniem i innowacjami. W zamian „Ukraina otrzyma silną bazę produkcyjną, która zapewni naszym żołnierzom nowoczesne drony, a także współpracę badawczo-rozwojową i konstrukcyjną z czołowymi norweskimi instytucjami” – podkreślił.

Współpraca „wzmacnia zdolności obronne wszystkich krajów wolnego świata”

Szmyhal ocenił, że umowa z Norwegią jest przykładem współpracy jego kraju z zagranicznymi partnerami, która – jak zaznaczył – „wzmacnia zdolności obronne wszystkich krajów wolnego świata”.

W czwartek szef resortu obrony poinformował, że Ukraina podpisała z Wielką Brytanią umowę na produkcję ukraińskiego drona przechwytującego Octopus (ośmiornica), wykorzystywanego m.in. do zwalczania używanych przez Rosję dronów uderzeniowych Shahed. Planowana jest produkcja tych maszyn na masową skalę.

Z Kijowa Jarosław Junko