Merlin Group uruchomił platformę zakupową Biznes i Kultura dla segmentu B2B



Warszawa, 01.10.2019 (ISBnews) - Merlin Group uruchomił platformę Biznes i Kultura. Skierowany do segmentu B2B serwis oferuje obecnie ok. 300 000 produktów i pozwala proponować klientom ceny hurtowe, podała spółka.

"Wciąż udoskonalamy naszą ofertę, starając się dopasować ją idealnie do wymagań rynku. Platforma Biznes i Kultura przygotowana została z myślą o klientach biznesowych, właścicielach firm (MŚP), korporacjach czy podmiotach, które mogą wykorzystać produkty z naszej oferty na poczet swoich projektów dla klientów" - powiedziała prezes Merlin Group Anna Opala, cytowana w komunikacie.

Na platformie biznesikultura.pl zamówienia mogą być dokonywane na potrzeby wewnętrzne lub zewnętrzne w formie działań wspierających projekty, np. sprzedażowe, marketingowe, HR, PR czy powstających startupów, dla których mogą być tworzone indywidualne sklepy internetowe z dostępem do szerokiej gamy produktów, podano również.

Platforma Biznes i Kultura działa na całkowicie innych zasadach niż tradycyjny sklep internetowy. Produkty są dostępne w niskich cenach bez względu na sezon, darmowa wysyłka jest przewidziana dla zamówień powyżej 500 zł brutto, podsumowano.

Merlin Group rozwija projekty e-commerce w oparciu o zintegrowaną platformę komplementarnych zasobów, takich jak magazyn, platforma informatyczna, kompetencje handlowo-marketingowe, biuro obsługi klienta oraz finanse i księgowość. Spółka jest notowana na NewConnect.

(ISBnews)