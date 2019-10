Boryszew: Maflow i IWS z Drezna opracowali technologię laserowego spawania



Warszawa, 03.10.2019 (ISBnews) - Oddział Maflow wchodzący w skład Segmentu Motoryzacja Grupy Boryszew wspólnie z Instytutem Technologii Materiałowej i Promieniowania Fraunhofera w Dreźnie (IWS) opracował technologię laserowego spawania komponentów wchodzących w skład wyrobów produkowanych przez oddział, podał Boryszew. Osiągnięte parametry procesu pozwolą w przyszłości zastosować technologię 10-krotnie szybszą od aktualnie stosowanych, redukując koszty wytwarzania oraz podnosząc jakość produktu.

Technologia laserowego spawania zawiera projekty geometrii połączenia komponentów, procesu oraz przeprowadzenia prób spawalniczych w warunkach laboratoryjnych. Osiągnięciem będzie zdefiniowanie procesu i jego parametrów, a także geometrii połączenia, które zostaną potwierdzone na próbach spawalniczych. Próby fizyczne zawierały szereg parametrów mających na celu dobranie przyszłej technologii w sposób eliminujący wady i zapewniający wysoką sprawność zarówno przyszłego procesu, jak i produktu, podano.

"Dla Grupy Boryszew kluczowy jest nieustający rozwój. Dowodem na to są intensywne działania w obszarze R&D. Prace prowadzone wspólnie z prestiżowym Instytutem Technologii Materiałowej i Promieniowania Fraunhofera w Dreźnie gwarantują efektywnie wykorzystanie środków oraz budowanie trwałej współpracy między nauką i biznesem. Fraunhofer jest jednym z najlepszych projektów organizacyjnych, jeśli chodzi o kształtowanie struktury badań, które dedykowane są gospodarce" - powiedział prezes Boryszewa Piotr Lisiecki, cytowany w komunikacie.

Instytut Technologii Materiałowej i Promieniowania Fraunhofera w Dreźnie (IWS) jest synonimem innowacji w technologii laserowej obróbki powierzchni oraz inżynierii powierzchni, podkreślono w materiale. Jako instytut należący do Towarzystwa Wspierania Badań Stosowanych Fraunhofera, IWS oferuje kompleksowe rozwiązania, począwszy od opracowania nowych procesów, poprzez wdrożenie ich do produkcji, aż po wsparcie ukierunkowane na konkretne zastosowanie. Podstawowe kompetencje instytutu uzupełniane są przez technologię systemową oraz symulację procesów. Obszary działalności IWS obejmują technologię PVD (fizycznego osadzania z fazy gazowej) i nanotechnologię, technologię chemicznej i termicznej obróbki powierzchni, generowanie i drukowanie, zespalanie, ablację laserową i separację oraz mikrotechnologię. Działalność badawcza instytutu opiera się o kompetencje w zakresie badania właściwości i testowania materiałów, wskazano również.

Grupa Boryszew jest jedną z największych grup przemysłowych w Polsce, specjalizującą się w produkcji komponentów do samochodów, przetwórstwie metali nieżelaznych oraz chemii przemysłowej. Zatrudnia ok. 10 tys. pracowników w ponad 30 zakładach zlokalizowanych w 14 krajach, na 4 kontynentach. Boryszew jest notowany na GPW od 1996 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 6,1 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)