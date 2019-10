Obligacje KGHM o łącznej wartości nominalnej 2 mld zł zadebiutowały na Catalyst



Warszawa, 03.10.2019 (ISBnews) - Obligacje KGHM Polska Miedź serii A i B o łącznej wartości nominalnej 2 mld zł zadebiutowały dziś na rynku Catalyst.

"Wcześniej finansowaliśmy się na rynku głównym, a drugi sposób - to finansowanie dłużne z banków. Mamy świetne relacje z bankami, więc decyzja o emisji obligacji była trudna, niemniej podjęliśmy ją dlatego, że finansowanie w postaci obligacji ma zalety, których nie ma finansowanie bankowe" - powiedziała wiceprezes KGHM Katarzyna Kreczmańska-Gigol podczas uroczystości debiutu.

Podkreśliła, że dywersyfikacja źródeł finansowania, będąca częścią realizowanej obecnie strategii spółki, ma m.in. przygotować grupę na nadejście dekoniunktury.

"Decyzja o zmianie modelu finansowanie była motywowana chęcią zwiększenia bezpieczeństwa finansowego. Mogliśmy wyemitować obligacje i na rynek alternatywny nie wchodzić, ale chcieliśmy wejść na rynek Catalyst, bo daje to większą płynność obligacjom, a ta jest zaletą dla inwestorów" - dodała.

Obligacje korporacyjne są od dziś notowane na rynku Catalyst w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez GPW i Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez BondSpot.

27 czerwca br. KGHM wyemitował obligacje 5-letnich serii A o łącznej wartości nominalnej 400 mln zł oraz papieru 10-letnie serii B o wartości nominalnej 1 600 mln zł w ramach programu obligacji krajowych do maksymalnej kwoty 4 mld zł .

KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Spółka est notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 20,53 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)