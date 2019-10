"Nie jesteśmy w stanie zagwarantować naszego własnego bezpieczeństwa. Ale Europa może i powinna zrobić więcej" - podkreślił Rutte i przypomniał: "Może nam się to nie podobać, ale skończyły się dni, gdy Europa mogła za minimalną opłatą znaleźć schronienie pod parasolem ochronnym Stanów Zjednoczonych".

Rutte ocenił, że aby chronić NATO Europa musi zastosować się do woli prezydenta USA Donalda Trumpa, który chce, by sojusznicy Ameryki zwiększyli nakłady na obronność.

W 2014 roku kraje Sojuszu Północnoatlantyckiego zobowiązały się do zwiększenia wydatków wojskowych do 2 proc. PKB do roku 2024. Holandia od 2014 roku zwiększyła wydatki na siły zbrojne o 25 proc., ale wciąż jest to tylko 1,2 proc. PKB.

Rząd ma zamiar nadal zwiększać nakłady na obronność, ale - jak przyznał Rutte - nie sprawi to, że do roku 2024 nakłady te będą stanowić 2 proc. PKB. (PAP)