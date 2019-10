Polska ma ogromny potencjał, by zajmować wysokie miejsca w rankingach konkurencyjności. Nadal jednak mamy do odrobienia lekcje w takich obszarach, jak np. edukacja, zdrowie czy szeroko rozumiane otoczenie biznesowe.



"Polska jako największa gospodarka Europy Wschodniej nadal zaskakuje inwestorów swoim imponującym i trwałym wzrostem gospodarczym, który wraz z wysoką jakością infrastruktury sprawia, że pnie się ona w górę w międzynarodowych rankingach. Trend ten nie przekłada się jednak na wzrost konkurencyjności gospodarczej Polski. Odpowiedzialne za to są przede wszystkim niska wydajność pracy, wymagający reform system prawny i podatkowy oraz kwestia ochrony środowiska" - czytamy w komunikacie poświęconym raportowi.



W raporcie oceniono, że wspólną cechą najbardziej konkurencyjnych i wydajnych gospodarczo krajów na świecie jest wysoki poziom wykształcenia, elastyczny rynek pracy oraz dobry system opieki zdrowotnej.



Polska ma pewną przewagę nad innymi gospodarkami, wynikającą z jednej strony z wysokich kompetencji kadry, a z drugiej - z dostępności taniej siły roboczej, podano także.



"Nie istnieje, i naukowcy są zgodni, że nie będzie istniało, coś takiego, jak jeden wyizolowany wskaźnik pozwalający rzetelnie zobrazować koniunkturę gospodarczą danego kraju. Dlatego uznaliśmy, że konieczne jest pokazanie szerokiego kontekstu, w którym funkcjonuje dany kraj. Na co dzień obserwujemy kluczowe zagadnienia biznesowe, z którymi mają do czynienia światowe gospodarki, ponieważ wspieramy inwestorów w ich transakcjach. Wiemy, jak ważne są dla nich nie tylko podstawowe wskaźniki gospodarcze, ale również to, co - mówiąc najogólniej - ma wpływ na jakość pracy i życia w danym kraju" - powiedział partner zarządzający w firmie doradczej JP Weber, która jest jednym z założycieli organizacji doradczej Eight International Grzegorz Piechowiak, cytowany w komunikacie.



"Zgodnie z rankingami, wydajność pracy pozostawia wiele miejsca do poprawy. Polska już nie znajduje się na top liście 25 korzystnych, globalnych miejsc inwestycji zagranicznych" - czytamy w raporcie.



Piechowiak wskazał, że z obserwacji wynika, iż Polska ma jeszcze pewną przewagę nad innymi gospodarkami wynikającą z jednej strony z wysokich kompetencji naszej kadry a z drugiej - z dostępności taniej siły roboczej. Jednak konkurencyjność ma z nią jednak coraz mniej wspólnego. Co więcej - jak podkreślił - rząd zapowiada, że Polska będzie zmierzała w kierunku budowania gospodarki wysokich wynagrodzeń. Do tego już teraz na sile zyskują inne czynniki, szczególnie stabilność polityczna, która ma bardzo duży wpływ na wybór kierunków rozwoju naszych klientów.



"Polska ma ogromny potencjał, by zajmować wysokie miejsca w rankingach konkurencyjności. Nadal jednak mamy do odrobienia lekcje w takich obszarach jak choćby edukacja, zdrowie czy szeroko rozumiane otoczenie biznesowe" - podsumował partner JP Weber.



Główne wnioski płynące z analizy zależności zachodzących pomiędzy różnymi wskaźnikami, przedstawionymi w raporcie to m.in. - otwartość na międzynarodowe inwestycje jest opłacalna ekonomicznie, istnieje bowiem istotna korelacja pomiędzy postępem gospodarczym a otwartością na inwestycje; - wzrost gospodarczy pozytywnie wpływa na stan środowiska naturalnego, istnieje bowiem silny związek pomiędzy ekogospodarką a ludzkim rozwojem. Najbardziej rozwinięte kraje świata to w istocie gospodarki prowadzące najbardziej zrównoważony rozwój.



Raport "Eight Competitiveness Report 2019" prezentuje sytuację 25 największych światowych gospodarek (wg PKB), ze szczególnym uwzględnieniem krajów, w których działają firmy doradcze współtworzące organizację Eight International. Osiem z nich to kraje europejskie: Polska, Francja, Wielka Brytania, Belgia, Niemcy, Włochy, Hiszpania i Holandia. Dwa pozostałe zaś to Rosja i Indie, dwie strategicznie ważne dla inwestorów lokalizacje przechodzące gwałtowne zmiany gospodarcze. Raport prezentuje mocne i słabe strony wszystkich tych krajów na tle możliwie jak najszerszej gamy istotnych czynników ekonomicznych i społecznych w 5 obszernych kategoriach: Siła gospodarcza - m.in. PKB, produktywność, poziom bezrobocia, dług publiczny, deficyt budżetowy, import, eksport.Potencjał biznesowy - m.in. konkurencyjność, łatwość prowadzenia działalności gospodarczej, wolność gospodarcza. Stabilność polityczna i równowaga społeczna - m.in. nierówności w dochodach, nierówność płci, postęp społeczny, korupcja, wolność mediów. Edukacja - m.in. uniwersytety, szkoły biznesowe, poziom wykształcenia studentów.Zdrowie i dobrobyt - m.in. rozwój osobisty, zdrowie, dbałość o środowisko naturalne, poczucie szczęścia, pozytywne nastawienie do przyszłości. Raport konkurencyjności "Eight Competitiveness Report 2019" jest efektem pracy think tanku Eight Competitiveness Lab, należącego do globalnej organizacji doradczej Eight International, która przeanalizowała dane pochodzące z rankingów, których autorami są m.in. ONZ, Bank Światowy, OECD, Światowe Forum Ekonomiczne, Cornell University, INSEAD & World International Property Organization, Yale, Reporterzy bez Granic, Transparency International, Shanghai Ranking Consultancy czy The Economist, Financial Times i Bloomberg.



