Około 750 mln zł kosztowała budowa 168-km gazociągu Lwówek-Odolanów, oddanego do użytku przez Gaz-System. To kolejny krok w dążeniu do suwerenności energetycznej Polski - mówił w piątek pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski.