Maxcom zakłada dalszą dywersyfikację biznesu wraz z rozwojem działalności podst.



Warszawa, 04.10.2019 (ISBnews) - Maxcom rozwija nowe linie biznesowe, bazujące na trendach zdrowego stylu życia i elektromobilności, które w I półroczu 2019 roku stanowiły 31% łącznej sprzedaży firmy, tj. 18,1 mln zł, poinformował ISBnews wiceprezes Maxcom Andrzej Wilusz.

"Maxcom dywersyfikuje biznes dzięki sprzedaży sportowych akcesoriów z linii Maxcom Fit, tj. smartwatchy i opasek zawierających takie funkcjonalności jak pulsometr, monitoring jakości snu, czy licznik spalonych kalorii. Produkty z segmentu nietelefonicznego generują blisko 1/3 naszych przychodów" - powiedział ISBnews Wilusz.

Na wzrost udziału segmentu nietelefonicznego wpływa także synergiczna sprzedaż sprzętu marki własnej NOVEEN, dedykowanego grupom odbiorców klasycznych telefonów, w tym Seniorom, dodał wiceprezes.

"Jednocześnie z początkiem 2020 roku rozpoczniemy sprzedaż demontowanych napędów elektrycznych do rowerów. W tym roku na rynku pojawi się pre-seria. To innowacyjne rozwiązanie, dotychczas niepopularne w Polsce, które pozwoli każdemu użytkownikowi roweru na montaż niezależnego i ekologicznego napędu. Oceniamy, iż będzie to ciekawa alternatywa wobec tak popularnych w Europie hulajnóg, której przewaga nie zawiera się tylko w dużo niższej cenie" - uzupełnił Wilusz.

Maxcom w maju 2019 roku zawarł umowę inwestycyjną dzięki której obejmie 80 udziałów w litewskiej firmie Rubbee zajmującej się rozwojem i produkcją elektrycznych napędów do rowerów. Wartość transakcji, wyniosła 280 tys. euro. Udziały będą stanowić 20,15 proc. w podwyższonym kapitale.

Wilusz podtrzymał plany dalszego rozwoju na rynku core biznes - telefonów klasycznych i dla seniorów. Maxcom podczas wrześniowych targów wysokich technologii i elektroniki użytkowej w IFA w Berlinie zaprezentował nowe produkty - m.in. telefony dla seniorów z opaską S.O.S i radiem w podstawie dokującej. Swoją premierę miał także telefon stacjonarny z LTE i funkcją routera.

"Przychylne reakcje indywidualnych użytkowników oraz kontrahentów handlowych dobrze rokują w obszarze rozwoju naszego podstawowego segmentu. Naszym celem jest dalsze budowanie pozycji na rynku telefonów komórkowych dedykowanych seniorom - zarówno w segmencie klasycznych urządzeń, jak i smartfonów" - wyjaśnił Wilusz.

Zdaniem wiceprezesa, rynek tzw. feature phone nie jest kluczowym obszarem zainteresowań dla globalnych koncernów, skupiających się na rozwoju segmentu nowoczesnych smartfonów. Wilusz wskazuje na jego atrakcyjność spowodowaną trendami starzenia się społeczeństw.

"Chcemy niwelować lukę technologiczną między seniorami a młodszymi pokoleniami, wspierając ich w prowadzeniu aktywnego i zdrowego stylu życia" - uzupełnił wiceprezes.

W jego ocenie, drugim czynnikiem jest odsetek ludności w krajach rozwijających się, potrzebującej telefonów klasycznych z uwagi na czynniki użytkowe lub pierwsza styczność z takimi urządzeniami.

Maxcom ma kilkunastoletnie doświadczenie w produkcji oraz dystrybucji własnych marek produktów telekomunikacyjnych. Jest też właścicielem marek Maxton, pod którą sprzedaje głośniki bezprzewodowe, FitGo (marka obejmująca zegarki multimedialne (smartwatche), opaski fitness (smartbandy) oraz hulajnogi elektryczne) oraz ACC+ (akcesoria do smartfonów). Jest również wyłącznym dystrybutorem smartfonów nowej technologii Meizu w Polsce. Maxcom zadebiutował na GPW w 2017 r.

Sebastian Gawłowski

(ISBnews)