Nextbike Polska: Restrukturyzacja NB Tricity umożliwi kontynuację projektu Mevo



Warszawa, 04.10.2019 (ISBnews) - Przeprowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego w NB Tricity, spółce zależnej Nextbike Polska, umożliwi dokończenie II etapu projektu Mevo i nie wpłynie na jego bieżące funkcjonowanie, poinformował prezes Paweł Orłowski.

"Proponując naszym wierzycielom postępowanie restrukturyzacyjne o zatwierdzeniu układu, chcemy ustabilizować sytuację w spółce zależnej NB Tricity. W sierpniu 2019 w raporcie okresowym Nextbike Polska za II kw. 2019 wskazywaliśmy na stratę netto. Była ona efektem, wyższych niż wstępnie szacowaliśmy, kosztów uruchomienia projektu Mevo oraz nałożenia kar za opóźnienia" - napisał Orłowski w komentarzu do raportu bieżącego.

"W naszej ocenie, postępowanie restrukturyzacyjne, któremu chcemy poddać spółkę NB Tricity to najlepsza z dostępnych opcji, która pozwoli na kontynuacje projektu Mevo. Realizacja tego projektu jest ważna dla wszystkich zaangażowanych stron: użytkowników, zamawiającego - samorządów oraz dostawcy, czyli spółki" - dodał.

Ponadto wskazał, że przeprowadzenie postępowania umożliwi dokończenie II etapu i sprawne funkcjonowanie Mevo w kolejnych latach obowiązywania umowy - do grudnia 2025 r.

"Jednocześnie pozostaje ono bez wpływu na bieżące funkcjonowanie samego Mevo, jak i pozostałych systemów rowerowych, których dostawcą i operatorem jest Nextbike Polska" - zakończył prezes.

Nextbike Polska podał dziś, że spółka zależna NB Tricity podjęła decyzję o rozpoczęciu działań mających na celu zawarcie układu z wierzycielami w ramach postępowania restrukturyzacyjnego. Spółka zależna proponuje spłatę 10% należności głównej (tj. zobowiązań wobec wierzycieli) w 12 równych ratach miesięcznych.

18 czerwca 2018 r. spółka zależna zawarła ze Stowarzyszeniem Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot umowę na "Świadczenie polegające na dostawie, uruchomieniu oraz zarządzaniu i kompleksowej eksploatacji Systemu Roweru Metropolitalnego OMG-G-S" składającego się z 4 080 rowerów czwartej generacji z napędem elektrycznym i 660 stacji rowerowych. Spółka zależna obecnie realizuje II etap umowy. W związku z opóźnieniem w wykonaniu umowy, wyższymi niż oczekiwane kosztami uruchomienia systemu roweru Mevo, który realizowany jest na podstawie umowy, oraz ryzykiem nałożenia na spółkę zależną kar umownych przez Stowarzyszenie, spółka zależna zidentyfikowała powstanie stanu zagrożenia niewypłacalnością.

Nextbike Polska jest numerem jeden na polskim rynku miejskich systemów rowerowych pod względem liczby rowerów (ok. 80% udziału w rynku). Spółka jest operatorem systemów rowerów miejskich w kilkudziesięciu miastach i miejscowościach w Polsce, m.in. w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu i Łodzi. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od 2017 r.

(ISBnews)