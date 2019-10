"Rolą rolników europejskich jest zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego Starego Kontynentu, a podstawą i najważniejszym elementem są sami rolnicy" - powiedział szef resortu rolnictwa. Dodał, że wspólnie musimy zabiegać o to, aby utrzymać odpowiedni poziom dochodów europejskich rolników.

Ardanowski podkreślił, że dla nowych wyzwań, które są stawiane przed rolnictwem europejskim, potrzebny jest duży i stabilny budżet przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). Według niego najbliższe miesiące będą kluczowe dla WPR, gdyż zdecydują o tym, jak będzie ona wyglądała i jak będzie finansowana.

Minister rolnictwa Francji Didier Guillaume podkreślił, że to co łączy kraje Trójkąta Weimarskiego to fakt, że reprezentują 30 proc. unijnego rolnictwa i odpowiadają za 40 proc. jego produkcji.

"To co nas łączy to chęć rozwijania Europy i takiego działania, aby Europa działała na rzecz obywateli i żeby obywatele rozumieli co robi Europa. Na tym polega wyzwanie i w tym duchu przebiegało dzisiejsze spotkanie i debata na temat Wspólnej Polityki Rolnej" - mówił.

Dodał, że Europa potrzebuje silnej WPR z "odpowiednim" budżetem, który pozwoli rolnikom się rozwijać i tego, by Europa była mniej technokratyczna, mniej biurokratyczna, a bardziej skierowana w stronę obywateli.

"Aby przekonać szefów rządów i państw i aby przekonać opinię publiczną, że potrzebujemy takiego budżetu musimy pokazać, że rolnictwo idzie w kierunku zmian agrośrodowiskowych" - powiedział Guillaume.

Z kolei szefowa resortu rolnictwa Niemiec Julia Kloeckner stwierdziła, że przed rolnictwem muszą być stawiane nowe zadania.

"Bez rolnictwa nie będzie życia, ale bez oszczędności zasobów nie będzie w przyszłości rolnictwa. W związku z tym rolnictwo będzie musiało się zmieniać. Rolnictwo zmieniało się w ciągu lat i będzie się zmieniało, ale musimy pamiętać również o tym, że nie możemy tutaj zbytnio przyspieszać, bo dojdzie do dalszego większego zróżnicowania rozwoju na wsi i w mieście" - powiedziała Kloeckner.

Dodała, że powinna zostać zorganizowana europejska kampania, która będzie promowała rolnictwo i zawód rolnika jako taki.

Wspólna deklaracja ministrów rolnictwa państw Trójkąta Weimarskiego, która została w poniedziałek podpisana w Warszawie, dotyczy stanowiska szefów resortów Polski, Niemiec i Francji odnośnie reformy WPR, współpracy naukowo-badawczej na rzecz wdrażania nowych technologii w rolnictwie oraz zagrożeń i wyzwań w przypadku bezumownego brexitu.

W deklaracji jest również mowa o kluczowej roli małych i rodzinnych gospodarstw rolnych jako kluczowego elementu rolnictwa europejskiego.

