WindEurope: Polska osiągnie 9,4 GW mocy w energetyce wiatrowej w 2023 r.



Warszawa, 08.10.2019 (ISBnews) - Polska osiągnie moce w energetyce wiatrowej na poziomie 9,36 GW w 2023 r. i zajmie pod tym względem 9. miejsce w Europie, wynika z bazowego scenariusza WindEurope, zawartego w raporcie "Wind Energy in Europe: Outlook to 2023". Stanie się to po przewidywanym zainstalowaniu w latach 2019-2023 3,5 GW mocy brutto w lądowych farmach wiatrowych.

Najwięcej mocy w 2023 r. będą miały - według raportu - Niemcy (71,6 GW), Hiszpania (32,2 GW) i Wielka Brytania (29,4 GW).

"Perspektywy dla energetyki wiatrowej w Polsce poprawiły się. Spadające koszty technologii wiatrowej sprawiły, że rząd dostrzegł w niej narzędzie do obniżania hurtowych cen prądu, ważnych dla utrzymania konkurencyjności polskich eksporterów na światowych rynkach. W perspektywie następnych trzech lat na lądzie przybędzie nam 3,5 GW mocy wiatrowych na lądzie. Z kolei w przyszłej dekadzie boom inwestycyjny przeniesie się do polskiej strefy na Bałtyku, gdzie przewidziano 10 GW do 2040 r. Jeśli jednak nie dojdzie do zrewidowania zasady minimalnej odległości lokowania turbin od zabudowań, to zbudowany przez lata potencjał blisko 10 GW zostanie zmarnowany. Nie będzie można ani przygotować nowych projektów farm wiatrowych, ani przeprowadzić kompleksowej modernizacji istniejących elektrowni przy użyciu nowoczesnych maszyn o większych mocach" - powiedział prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej (PSEW) Janusz Gajowiecki, odnosząc się do raportu.

Według PSEW, energetyka wiatrowa może odegrać kluczową rolę w osiągnięciu wspólnotowego celu OZE na 2030 r,, czyli 32-proc. udziału odnawialnych źródeł w finalnym zużyciu energii. Wiatr na lądzie i morzu stanie się więc istotnym wsparciem realizacji Krajowych planów na rzecz energii i klimatu w latach 2021-2030.

"Od ambicji poszczególnych krajów członkowskich UE zależeć będzie czy postawiony cel zostanie zrealizowany" - podkreśla organizacja.

Jednocześnie zwraca uwagę, że wnioski z raportu nie są oczywiste. Istnieje bowiem duża niepewność co do wielkości przyrostu, który - według różnych scenariuszy - szacowany jest w widełkach od 67 GW do nawet 112 GW, czyli od 13 do 22 GW rocznie.

(ISBnews)