Według lidera PiS działania takie jak przekop Mierzei Wiślanej, inwestycje w sferze energetycznej i w sferze przemysłu chemicznego - tam gdzie jest to kontrolowane przez państwo bo spółki mają charakter państwowy - "tworzą mechanizm pchania Polski do przodu". "Do tego co jest naszą perspektywą, czyli perspektywy polskiej wersji państwa dobrobytu" - zapowiedział.

"To nie oznacza, że my chcemy ograniczyć się do sfery redystrybucji, która rzeczywiście nastąpiła za czasów naszych rządów, bo kiedyś w ten sposób definiowano państwa dobrobytu" - podkreślił Kaczyński.

"Nam chodzi o dobrobyt naprawdę, my stawiamy sobie bardzo realne i opisane cele - dogonić przeciętną Unii Europejskiej w ciągu najwyżej czternastu lat, bo to jest przewidywanie uczonych z SGH; a Niemcy chcemy dogonić w ciągu 21 lat" - powiedział lider Pis. Poinformował, że za 18-19 lat mamy szansę być na tym samym poziomie jeśli chodzi o PKB i o to co w kieszeniach i portfelach Polaków, co Niemcy w tym czasie.

"Mamy dzisiaj 57 proc. siły nabywczej jeżeli chodzi o nasze przeciętne płace, płac niemieckich. To powinno być 100 proc. i my do tego dojdziemy, jeśli społeczeństwo nas poprze i pozwoli nam kontynuować tę politykę przez kolejne kadencje" - zauważył.

