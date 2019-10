Według agencji pociski, które miały być wystrzelone z terenów kontrolowanych przez kurdyjską milicję w Syrii, trafiły w miasta Akcakale, Birecik, Ceylanpinar i Nusaybin.

Dziennikarz agencji Associated Press przekazał, że trafione zostały co najmniej dwa rządowe budynki w Akcakale, a ranne zostały co najmniej dwie osoby. Na miejsce skierowano wiele karetek pogotowia - pisze AP.

Według tureckich mediów atak przeprowadzono z miasta Tel Abjad w północno-wschodniej Syrii.

AP podaje, że syryjscy Kurdowie trafili z moździerzy co najmniej pięć tureckich miast przy granicy z Syrią od rozpoczęcia w środę tureckiej ofensywy.

Mieszkańcy terenów znajdujących się bezpośrednio przy granicy z Syrią zostali wezwani do ewakuacji. Do pozostałych mieszkańców apeluje się o pozostanie w domu i zachowanie ostrożności. (PAP)