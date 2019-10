- Monorail jest szczególnym rodzajem systemu podobnego do metra - z wydzieloną infrastrukturą, poruszającym się po jednej szynie, a nie po dwóch. Jest to system klasy metra, jego unikalną cechą jest to, że montuje się go na wyniesionych podporach o wysokości ok. 6 m. W związku z tym zapewnia wysoką wydajność, maksymalne bezpieczeństwo, a jednocześnie nie zabiera przestrzeni, której brakuje w miastach – mówi Krzysztof Olszówka.

Jak zaznacza, system ten jest zdecydowanie tańszy niż budowa metra. - Monorail ma podobne parametry, zasady ruchu i poziom bezpieczeństwa co metro podziemne, ale koszty związane z budową tunelu w porównaniu do budowy tych wyniesionych konstrukcji są kilkakrotnie mniejsze – podkreśla wiceszef Bombardiera.

OLSZÓWKA: MONORAIL JEST KILKAKROTNIE TAŃSZY NIŻ METRO W TUNELU [WYWIAD]

Tego typu systemy funkcjonują już na całym świecie. – Bombardier realizuje systemy klasy monorail od ponad 30 lat. W USA to Las Vegas, Los Angeles, w Ameryce Południowej - Sao Paulo, w Azji jest to Bangkok, w Arabii Saudyjskiej - Rijad, a miesiąc temu podpisaliśmy wielki kontakt na system dla Kairu - prawie 100 km linii w systemie monorail – mówi nasz rozmówca.

Czy są szanse, że monorail powstanie też w Polsce? - Marzę o tym, żeby to się odbyło w ciągu kilku najbliższych lat. Utworzono tu Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię, której głównym zadaniem jest rozwiązywanie problemów transportowych. Pierwszy krok już uczyniono, opracowano tzw. Koncepcję Kolei Metropolitalnej. Zawiera ona kilka wariantów i część z nich obejmuje rozwiązania lekkiego metra wyniesionego, czyli monoraila. Dalszym krokiem będzie bardziej szczegółowa analiza, tzw. studium wykonalności. Według moich informacji przetarg na to studium wkrótce zostanie ogłoszony. W ramach tych prac eksperci zarekomendują najlepsze dla Metropolii rozwiązania Kolei Metropolitalnej, w tym – mam nadzieję – lekkie metro – mówi Olszówka.