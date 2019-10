WIELKA BRYTANIA

Reuters: Polscy nacjonaliści są na dobrej drodze do utrzymania władzy

Nacjonalistyczne Prawo i Sprawiedliwość zmierza do utrzymania samodzielnej większości po niedzielnych wyborach. Zwycięstwo to najprawdopodobniej wzmoże obawy co do demokratycznych standardów w największym postkomunistycznym państwie UE - stwierdza Reuters.

Zdaniem brytyjskiej agencji druga kadencja rządów PiS wzmocni również antyimigracyjnych populistów w UE, którzy chcą ograniczyć jej liberalną agendę i którzy przyklaskują potyczkom Polski z Brukselą w sprawie rządów prawa.

Reuters zauważa, że PiS przedstawiał wybory jako wybór między społeczeństwem zakorzenionym w tradycyjnych katolickich wartościach i liberalizmem personifikowanym przez ideologię LGBT, która – jak argumentowano - preferuje mniejszość i stanowi zagrożenie dla rodziny. Przeciwnicy PiS oskarżali z kolei to ugrupowanie o podsycanie homofobii.

BBC: PiS ma teraz reputację partii spełniającej swoje obietnice

Prawo i Sprawiedliwość, które najprawdopodobniej wygrało niedzielne wybory parlamentarne w Polsce, uzyska wzmocniony mandat do kontynuowania swojego konserwatywnego programu i ma teraz reputację partii, która spełnia dawane obietnice - ocenia w poniedziałek BBC.

STANY ZJEDNOCZONE

"WSJ": Wynik wyborów w Polsce utrudni UE działania na rzecz rządów prawa

Wyniki niedzielnych wyborów parlamentarnych w Polsce, jeśli potwierdzą się dane sondażowe, skomplikują wysiłki Unii Europejskiej, by zmusić rząd PiS do wycofania się z reform uważanych za niedemokratyczne - ocenia "Wall Street Journal".

Najwyższa od 1989 roku frekwencja w głosowaniu świadczy o tym, z jaką uwagą wybory te były obserwowane zarówno w kraju, jak i w Europie - pisze amerykański dziennik w artykule, który ukazał się w jego wydaniu internetowym w nocy z niedzieli na poniedziałek.

Politico: PiS z łatwością wygrywa wybory w Polsce, to cios dla Koalicji Obywatelskiej

PiS z łatwością wygrało wybory parlamentarne w Polsce i zdobyło absolutną większość. Wynik jest ciosem dla wiodącej po stronie opozycji Koalicji Obywatelskiej – pisze w poniedziałek rano portal Politco.

Portal informuje, że jeśli wynik utrzyma się po przeliczeniu wszystkich głosów - a ostateczny spodziewany jest we wtorek - PiS miałby podobną władzę, jaką cieszył się w ciągu ostatnich czterech lat, kiedy miał w Sejmie 237 mandatów.

„Tą większością głosów PiS był w stanie przejąć kontrolę nad krajem w 2015 r., przeforsować głębokie reformy systemu sądowego, które czasami naruszały konstytucję i rozpoczęły trwającą walkę z Komisją Europejską. Przekształcił także telewizję państwową i radio w broń propagandową partii rządzącej, obsadził większość najważniejszych miejsc pracy w kontrolowanych przez państwo firmach i był w stanie przyspieszyć przyjmowanie ustaw przez parlament z bardzo niewielkim oporem ze strony opozycji” – informuje portal.

„Politico” wskazuje, że w ostatnich miesiącach PiS próbował złagodzić konflikt z Brukselą. Partia – jak pisze - poparła Ursulę von der Leyen na przewodniczącą Komisji i była zachwycona, że Frans Timmermans zostanie przeniesiony z egzekwowania demokratycznych zasad w UE do kierowania europejskim zielonym ładem w nowej Komisji.

Zdaniem dziennikarzy portalu, Warszawa chce umocnić swoją pozycję podczas trwających negocjacji w sprawie przyszłego budżetu UE, obawiając się radykalnego ograniczenia środków płynących obecnie z Brukseli.

NIEMCY

"Tagesspiegel": Potrzebne nowe podejście Niemiec i UE do Polski

Niemiecki "Tagesspiegel", komentując zwycięstwo PiS w wyborach, apeluje o zmianę podejścia Berlina i Brukseli wobec Polski. Wyczerpała się strategia polegająca na taktycznym wyczekiwaniu, że ugrupowanie rządowe osłabnie - pisze lewicowo-liberalny dziennik.

"Relacje między Polską a Niemcami w ostatnich czterech latach nie były łatwe. Teraz mogą skomplikować się jeszcze bardziej, chyba że rządy obu krajów potraktują polskie wybory jako cezurę, sporządzą trzeźwy bilans i na jego podstawie zbudują nowy sposób obchodzenia się ze sobą nawzajem" - pisze w poniedziałek czołowy publicysta "Tagesspiegla" Christoph von Marschall na stronie internetowej dziennika.

"Die Presse": Zwycięstwo PiS to ciąg dalszy sporu z UE o sądy

Spodziewane zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości w niedzielnych wyborach parlamentarnych oznacza, że kontynuowany będzie spór Warszawy z UE o budzącą kontrowersje reformę polskiego wymiaru sprawiedliwości - ocenia w poniedziałek austriacki dziennik "Die Presse".

Gazeta podkreśla, że w "prowadzonej w ostrym tonie" kampanii wyborczej PiS "postawił na kartę narodową" i obiecywał zwłaszcza biedniejszym grupom społecznym większy dobrobyt dzięki mocno rosnącym wydatkom na świadczenia socjalne. "Swoje poparcie wśród wielu polskich wyborów PiS zawdzięcza przede wszystkim tym obietnicom oraz reformom systemu opieki społecznej" - zauważa.

W osobnym tekście komentator "Die Presse" Michael Laczynski ocenia, że do polskich wyborców "nie dotarła krytyka stanu praworządności w ich kraju ze strony UE".

"Frankfurter Allgemeine Zeitung": Relacje Polski i RFN pozostaną napięte

Niemiecki dziennik "Frankfurter Allgemeine Zeitung" komentując wyniki wyborów w Polsce prognozuje, że relacje między Berlinem a Warszawa pozostaną napięte. Z kolei "Sueddeutsche Zeitung" uważa, że PiS nie osiągnął swojego celu maksimum.

Wyniki wyborów w Polsce "mogą oznaczać kontynuację sporu z Brukselą o reformę systemu wymiaru sprawiedliwości. Również relacje polsko-niemieckie pozostaną najprawdopodobniej napięte, ponieważ PiS stawia Niemcom żądania reparacji" - pisze 'Frankfurter Allgemeine" na swojej stronie internetowej.

Konserwatywny dziennik tłumaczy wygraną ugrupowania rządowego reformami systemu świadczeń socjalnych i dalszymi obietnicami składanymi wobec mniej zamożnych grup społecznych.

"Świadczenia na dzieci, obniżenie wieku emerytalnego, zwolnienia podatkowe dla osób poniżej 26 roku życia, jednorazowa wypłata dla seniorów - partia nie tylko obiecywała, ale też dotrzymała słowa. W dodatku wielu Polaków podziela nieprzychylna postawę wobec migrantów, a reforma systemu wymiaru sprawiedliwości jest dla nich tematem abstrakcyjnym" - wymienia "FAZ".

FRANCJA

AFP: konserwatyści powinni utrzymać większość absolutną w polskim parlamencie

Francuska agencja AFP podkreśla, że rządzący w Polsce konserwatywni nacjonaliści wygrali niedzielne wybory parlamentarne i według sondażu exit poll powinni utrzymać większość absolutną w parlamencie. Agencja zwraca też uwagę na na wejście do Sejmu skrajnie prawicowej, antyeuropejskiej Konfederacji.

Wszystkie dotychczasowe dane są prowizoryczne, oparte jedynie na sondażu Ipsos, a zdaniem wielu ekspertów ostateczne wyniki, oczekiwane w poniedziałek wieczorem, mogą być inne - zauważa AFP. Agencja odnotowuje, że po czterech latach przerwy lewica wraca do parlamentu, ale więcej uwagi poświęca sondażowemu wynikowi skrajnie prawicowej Konfederacji Wolność i Niepodległość Janusza Korwina Mikkego.

Konfederacja może liczyć na ok. 6,4 proc. głosów, co - jeśli potwierdzą to ostateczne wyniki - przełoży się na 13 miejsc w Sejmie. "Ponad milion Polaków wyraziło zaufanie do Konfederacji. To wielki sukces prawicy wiernej swoim ideałom, odniesiony w skrajnie trudnych warunkach" - cytuje AFP słowa jednego z przywódców ugrupowania Roberta Winnickiego.

Zdaniem cytowanej przez agencję Politolog Ewy Marciniak to "Janusz Korwin-Mikke jest osobistością kluczową dla tej bardzo zróżnicowanej koalicji". Francuska agencja przytacza też wypowiedź politologa Mikołaja Cześnika, który zauważył, że Konfederacja jest formacją odcinającą się od wszystkich innych partii "wizją państwa zredukowanego do minimum, obiecując kraj wolny od podatku dochodowego".

ROSJA

"Izwiestija": Polityka zagraniczna Polski nie zmieni się po wyborach

Polityka zagraniczna Polski po wyborach wygranych przez Prawo i Sprawiedliwość (PiS) nie zmieni się istotnie: Polska pozostanie wiernym sojusznikiem USA i tradycyjnym krytykiem Rosji, nadal balansując na granicy UE - prognozuje rosyjski dziennik "Izwiestija".

W komentarzu w poniedziałkowym wydaniu, powołując się na źródło w polskich kręgach dyplomatycznych, gazeta podaje, że relacje polsko-unijne nie zmienią się po wyborach. "Polska nie zacznie podejmować jakichś raptownych kroków zagrażających jej członkostwu w UE, ale nie należy też oczekiwać z jej strony prób pogłębienia współpracy" - wyjaśniają "Izwiestija". "Władze polskie na pewno będą nadal dążyć do jak najściślejszych więzi ze Stanami Zjednoczonymi, które rozpatrywane są jako przeciwwaga dla napiętych stosunków z Brukselą" - powiedziało źródło dziennika.

"Rossijskaja Gazieta": Polacy wybrali złotówki

"Polacy wybrali złotówki" - komentuje niedzielne wybory parlamentarne w Polsce rządowa "Rossijskaja Gazieta". W artykule rosyjski dziennik kładzie nacisk na obietnice wyborcze złożone przez Partię i Sprawiedliwość (PiS) - podwyżki płacy minimalnej i emerytur.

Jednocześnie dziennik zastrzega, że wraz ze "szczodrym programem socjalnym partia władzy przywraca Polakom ich zwykłe poglądy na życie, obce partnerom z Unii Europejskiej". W tym kontekście wskazuje, że Polska "jest w UE w szóstce (krajów) nie uznających prawa mniejszości seksualnych do zawierania małżeństw" i że rząd Prawa i Sprawiedliwości "odmówił udziału w unijnym programie relokacji migrantów".

UKRAINA

Europejska Prawda: Do Sejmu wchodzą "przyjaciele Putina"

Wybory parlamentarne w Polsce ze znaczącą przewagą nad konkurentami wygrywa rządząca partia PiS, której wynik pozwoli jej na samodzielne rządzenie; do parlamentu wchodzą też "przyjaciele Putina" z Konfederacji - piszą w poniedziałek media na Ukrainie.

„W polskich wyborach wygrywa PiS, do parlamentu wchodzą także +przyjaciele Putina+” - ocenia portal Europejska Prawda, który nazwał „sensacją” wynik na poziomie ponad 6,7 procent „ultraprawicowych populistów” z Konfederacji.

SZWECJA

"Svenska Dagbladet": Do klęski polskiej opozycji przyczynił się brak wyraźnego lidera

Według szwedzkiej gazety "Svenska Dagbladet" do klęski opozycji w wyborach do polskiego parlamentu przyczynił się brak charyzmatycznego lidera. Przeciwnicy PiS nie mieli programu, którym mogliby konkurować z obietnicami rządu - wskazuje.

Szwedzka gazeta przywołuje przykład bohaterki swojego reportażu Agaty Sawickiej, dla której spór PiS z UE o reformę polskiego sądownictwa nie ma dużego znaczenia. "Nie zgadzam się z rządem w wielu kwestiach, ale dla nas, dla naszej rodziny, dla dzieci ważniejsze są inne kwestie. Jesteśmy wdzięczni PiS za szczodrą politykę społeczną" - stwierdziła Polka.

WĘGRY

„Magyar Nemzet”: Wielkie zwycięstwo PiS

O wielkim zwycięstwie Prawa i Sprawiedliwości w niedzielnych wyborach parlamentarnych pisze w poniedziałek prasa węgierska, uzasadniając wyniki m.in. programami socjalnymi rządu oraz dobrymi wynikami gospodarczymi.

WŁOCHY

„Corriere della Sera”: W Sejmie ugrupowanie Kaczyńskiego będzie miało „spokojne życie”

Programy i obietnice socjalne PiS miały decydujący wpływ na zwycięstwo tej partii w wyborach w Polsce- podkreślają największe włoskie gazety w powyborczych relacjach. Zwracają uwagę na to, że ważną rolę odegrał w kampanii partii rządzącej sprzeciw wobec LGBT.

Wysłanniczka dziennika „Corriere della Sera” informując o wynikach sondażowych podkreśla, że na razie wiadomo, iż w Sejmie ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego będzie miało „spokojne życie” a większość mandatów „zagwarantuje PiS wygodną samowystarczalność i możliwość rządzenia bez konieczności szukania poparcia czy sojuszy”.

CZECHY

CTK: PiS ma silny mandat do kontynuowania reform

Czeska agencja prasowa CTK, informując o wstępnych wynikach wyborów w Polsce, podkreśla, że Prawo i Sprawiedliwość ma silny mandat do kontynuowania reform rozpoczętych podczas poprzedniej kadencji parlamentu. Przypomina też o sporach z Komisją Europejską.

Agencja pisze o „szczodrych” dodatkach dla rodzin z dziećmi, trzynastej emeryturze, podniesieniu płacy minimalnej i obniżeniu wieku emerytalnego. „Politycy PiS postawili także na patriotyczne zachowania Polaków i przyjęli postawę obrońcy tradycyjnych wartości chrześcijańskich przed niebezpieczeństwem wpływu ruchu na rzecz mniejszości seksualnych” – pisze CTK. Podkreśla także zmiany dokonane w firmach państwowych oraz mediach publicznych, które zdaniem agencji ”stały się tubą narodowo-konserwatywnej formacji”.

CTK napisała, że reforma sądownictwa, wycinka w Puszczy Białowieskiej doprowadziły do konfliktu z Komisją Europejską. „Zdaniem oponentów rząd w Warszawie zagraża podstawom państwa prawa i demokracji”. Agencja cytuje także Grzegorza Schetynę o tym, że w Warszawie nie będzie Budapesztu i podkreśla, że po czterech latach rządów PiS Polska jest głęboko podzielona między ludźmi mającymi różne poglądy polityczne. „Przyczynia się do nich (do podziałów) ostra retoryka przede wszystkim PiS” – napisała agencja.

Agencja zwraca także uwagę na wysoką, jak na polskie warunki, frekwencję. „Głosowało 61,1 proc. wyborców, czyli o około 10 punktów proc. więcej niż przed dziesięcioma laty” – konstatuje CTK.

