Akcjonariusze ES-System mają umowę sprzedaży akcji spółki z Glamox AS



Warszawa, 14.10.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze ES-System - Augusta Investment, Bowen Investments, Marta Pilszczek oraz Wysocki s.j. - zawarli umowę dotyczącą sprzedaży akcji ES-System z branżowym inwestorem strategicznym: norweską spółką Glamox AS z siedzibą w Molde, podała spółka. Decyzja powyższa kończy proces przeglądu opcji strategicznych, który został wdrożony w maju 2019 roku i obejmował m.in. poszukiwania inwestora strategicznego lub finansowego zainteresowanego nabyciem akcji spółki od akcjonariuszy.

"Jednym z postanowień umowy jest zobowiązanie akcjonariuszy do złożenia zapisów w odpowiedzi na wezwanie do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji ES-System S.A., które zostanie ogłoszone przez inwestora. Zgodnie z umową, obowiązek złożenia zapisów w wezwaniu obejmować będzie wszystkie posiadane przez akcjonariuszy akcje spółki. Równocześnie w umowie inwestor zobowiązał się ogłosić wezwanie w uzgodnionym przez strony terminie" - czytamy w komunikacie.

W opinii akcjonariuszy, pozyskanie inwestora stanowi najkorzystniejszy sposób realizacji długoterminowego celu spółki, którym jest kontynuacja jej rozwoju na rynku krajowym i za granicą. Przy wyborze inwestora strategicznego założyciele ES-System kierowali się przede wszystkim interesem spółki i jej pracowników, a także planami inwestora dotyczącymi dalszego rozwoju spółki, podano również.

Glamox to norweska grupa przemysłowa specjalizująca się w projektowaniu, produkcji i dystrybucji profesjonalnych systemów oświetleniowych. Grupa Glamox to światowy dostawca oświetlenia w przemyśle morskim i wydobywczym, a także dostawca systemów oświetleniowych w segmencie budowlanym w Europie. Grupa Glamox zatrudnia ok. 1 550 pracowników i działa w kilku krajach europejskich, a także w Azji oraz Ameryce Północnej i Południowej. Grupa Glamox ma w portfelu szereg marek oświetleniowych, takich jak Luxo, Glamox, NORSELight czy Aqua Signal sprzedawanych globalnie. Roczny obrót Grupy Glamox wynosi 2,77 mld koron norweskich (2018).

ES-System to największa polska firma w branży oświetleniowej, działająca w segmentach oświetlenia architektonicznego, ulicznego, zewnętrznego i awaryjnego. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.

(ISBnews)