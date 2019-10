Warszawa, 15.10.2019 (ISBnews) - Fitch Ratings obniżył ocenę długookresową IDR mBanku Hipotecznego do poziomu BBB- z BBB oraz krótkoterminową ocenę IDR do poziomu F3 z F2, podał Fitch. Instytucja umieściła bank na liście obserwacyjnej ze wskazaniem pozytywnym (Rating Watch Positive).



Agencja obniżyła National Long-Term Rating do A+(pol) z AA-(pol) - rating ma status Rating Watch Positive (RWP); obniżyła National Short-Term Rating do F1(pol) z F1+(pol) - rating ma status Rating Watch Positive (RWP) oraz utrzymała Support Rating na poziomie 2.



Według Fitch zmiana ratingu nastąpiła w następstwie ogłoszenia przez Commerzbank AG (BBB+/Negative/bbb+) 20 września, że zamierza sprzedać swój większościowy pakiet akcji mBanku.



mBank Hipoteczny należy w 100% do mBanku (dawniej BRE Bank). Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW w 1992 roku.



(ISBnews)