Potężny cios w Ankarę. USA odcięły Turcji dostęp do informacji wywiadowczych

Źródło: PAP

Stany Zjednoczone odcięły Turcji dostęp do danych wywiadowczych gromadzonych przez państwa koalicji walczącej z Państwem Islamskim (IS) - poinformował w środę na stronie internetowej tygodnik "Der Spiegel". Eksperci wojskowi uznają to za policzek dla Ankary.