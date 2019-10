"W nawiązaniu do informacji prasowych opublikowanych przez ukraińskie spółki, tj. Uktransgaz oraz Naftohaz o zwiększeniu dostępnej przepustowości do 6,6 mld m3 gazu rocznie dla połączenia gazowego Polska-Ukraina, Gaz-System informuje, że obecna infrastruktura gazowa na granicy polsko-ukraińskiej nie pozwala na przesył gazu z Polski na Ukrainę na takim poziomie" - czytamy w komunikacie.



Obecne połączenie gazowe pozwala na przesyłanie do 2 mld m3 gazu rocznie, na zasadach przerywanych warunkowo ciągłych, podano także.



"Decyzja inwestycyjna w tym zakresie będzie podjęta po odpowiedniej analizie ekonomicznej, popartej zawartymi zobowiązania kontraktowymi pomiędzy stronami" - czytamy dalej.



Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki, odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami w Polsce.

