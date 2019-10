Gowin: Budżet na 2020 będzie trzeba znowelizować, jeśli pozostanie '30-krotność'



Warszawa, 21.10.2019 (ISBnews) - Budżet na 2020 r. będzie trzeba znowelizować, jeżeli dojdzie do pozostawienia limitu 30-krotności składek na ubezpieczenia emerytalnego i rentowe, wynika ze słów wicepremiera Jarosława Gowina.

"W mojej ocenie, budżet będzie trzeba znowelizować, bo jeżeli zrezygnujemy z likwidacji 30-krotności, a to jest postulat Porozumienia, to faktycznie w tym projekcie budżetu braknie 5 mld zł i wtedy będzie pytanie, czy dalej dążymy do zrównoważenia budżetu i wtedy będzie trzeba gdzieś zwiększyć przychody, albo gdzieś obciąć wydatki, czy też odstępujemy od tego i decydujemy się na niewielki deficyt, który i tak byłby wielkim sukcesem państwa polskiego" - powiedział Gowin w rozmowie z Radiem Zet.

Dodał, że decyzją dotycząca tych rozwiązań podejmie już przyszły rząd i przyszły parlament.

Zniesienie ograniczenia rocznej podstawy wymiary składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zapisano w projekcie przyszłorocznego budżetu, którego ostateczną wersję przyjął rząd pod koniec września br.

Według Gowina, podczas jutrzejszego posiedzenia rządu może pojawić się sprawa dotycząca podatku handlowego, którego zawieszenia kończy się z końcem 2019 r.

"Jutro jest posiedzenie rządu, być może o tej sprawie będziemy dyskutować" - dodał Gowin.

(ISBnews)