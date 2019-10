Warszawa, 21.10.2019 (ISBnews) - 1C Entertainment złożyła do Komisji Nadzoru Finnasowego (KNF) wniosek o zawieszenie postępowania w sprawie zatwierdzenia jej prospektu emisyjnego, podała spółka. Zarząd spółki podjął decyzję o przesunięciu debiutu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie na późniejszy okres.



"Podtrzymujemy plan debiutu na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Nasza decyzja o zawieszeniu postępowania prospektowego i przesunięciu oferty na późniejszy termin jest wypadkową kilku uwarunkowań, zarówno biznesowych, jak i rynkowych. Z uwagi na przedłużające się prace nad prospektem i brak możliwości realizacji oferty w pierwotnie planowanym terminie (koniec pierwszego półrocza 2019 roku), nie pozyskaliśmy z giełdy finansowania na istotne dla nas projekty w zakładanym czasie. W związku z tym zdecydowaliśmy się sfinansować część planowanych projektów ze środków pochodzących z Grupy" - powiedział prezes 1C Entertainment Nikolay Baryshnikov, cytowany w komunikacie.



Dodał, że mając na względzie obecną sytuację na rynku kapitałowym oraz to, że firma jest już relatywnie blisko ważnych premier swoich produkcji własnych (zaplanowanych m.in. na 2020 rok), w porozumieniu z oferującym uznano, że przeprowadzenie pierwszej oferty publicznej akcji 1C Entertainment w późniejszym terminie będzie lepszym rozwiązaniem.



1C Entertainment to międzynarodowa grupa kapitałowa z siedzibą główną w Warszawie. Poprzez spółki zależne zlokalizowane w Polsce, Czechach, na Węgrzech, w Rosji i na Cyprze, od ponad 20 lat jest związana z branżą gier wideo. Grupa współpracuje z największymi producentami gier wideo we wszystkich obszarach działalności oraz realizuje własne projekty deweloperskie i wydawnicze. Grupa prowadzi działalność w trzech segmentach związanych z branżą gier wideo tj. dystrybucji tradycyjnej i cyfrowej, specjalistycznych usług oraz produkcji gier wideo w oparciu o własne oraz zewnętrzne IP.



(ISBnews)