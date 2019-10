Zgorzelski pytany w środę w radiowej Jedynce o możliwość zawarcia koalicji PSL z PiS w Senacie odparł, że ludowcy taką koalicję wykluczają. "Jesteśmy ugrupowaniem opozycyjnym i chcemy, aby w gronie partii opozycyjnych został wyłoniony kandydat na marszałka Senatu" - powiedział poseł PSL. "Każda inna próba antycypowania wyboru skończy się fiaskiem" - dodał.

Zgorzelski podkreślał, że opozycyjna większość wyłoni wspólnego kandydata na marszałka Senatu, a "każda inna próba narzucania kandydata" skończy się spaleniem danej kandydatury.

Odnosząc się do protestów wyborczych Zgorzelski stwierdził, że nie ma w nic złego w ich składaniu. "Tylko proszę zwrócić uwagę, kiedy te protesty zostały wygenerowane. W moim przekonaniu wtedy, kiedy etap tak zwanego łowienia i kuszenia senatorów opozycyjnych się nie powiódł, wtedy trzeba było zastosować metodę protest wyborczego" - powiedział odnosząc się do protestów wyborczych złożonych w SN przez PiS a dotyczących sześciu okręgów w wyborach do Senatu, gdzie PiS wnioskuje o ponowne przeliczenia głosów.

Według Zgorzelskiego motyw wniesienia protestu przez PiS "jest w dużej mierze fałszywy". "W uzasadnieniu protestu jest to, że jest nadmierna liczba głosów nieważnych. Dlaczego tam, gdzie był rekordowy procent głosów nieważnych czyli w Nowym Sączu, PiS nie złożyło protestu? Bo akurat - mimo że był największy odsetek głosów nieważnych - wygrał tam PiS" - stwierdził.

PiS chce ponownego przeliczenia głosów w okręgach senackich: nr 12 (jeden z okręgów w woj. kujawsko-pomorskim), nr 75 (jeden z okręgów w woj. śląskim), nr 100 (jeden z okręgów w Zachodniopomorskiem) i trzech okręgów w Wielkopolsce: nr 92, 95 i 96. - we wszystkich tych okręgach wygrali kandydaci opozycji. Także Koalicja Obywatelska złożyła we wtorek w SN protesty wyborcze - KO chce powtórzenia wyborów do Senatu w trzech okręgach: w Jeleniej Górze, Łomży i Pabianicach, gdzie wygrali kandydaci PiS. Zdaniem KO w tych trzech okręgach wybory mogły zostać przeprowadzone z naruszeniem prawa.

W wyniku niedzielnych wyborów Komitet Wyborczy PiS uzyskał 48 mandatów w Senacie, a Koalicja Obywatelska 43 mandaty. KW Polskie Stronnictwo Ludowe – trzy, a KW Sojusz Lewicy Demokratycznej – dwa. W Senacie zasiądzie także czworo kandydatów niezależnych, z których trzech jest kojarzonych z opozycją, co daje ugrupowaniom opozycyjnym w Senacie większość 51 senatorów.

