93 karabinki zamówione przez pograniczników będą mieć lufy standardowe o długości 16 cali. Pozostałe 135 sztuk zostanie wyposażonych w dwa zestawy luf: o długości 16 cali oraz 10,5 cala. Straż Graniczna jest pierwszą formacją, która kupuje karabinki MSBS GROT z krótką lufą.

"Lufy są elementem, który można bardzo łatwo i szybko wymienić. Przy użyciu będącego w zestawie klucza można to zrobić w niecałą minutę" – wyjaśniła rzeczniczka radomskiej fabryki. Dodała, że broń z lufą o długości 16 cali jest używana do działań w terenie otwartym, zaś ta z krótszą - jest wykorzystywana w terenie zurbanizowanym oraz w ciasnych i wąskich pomieszczeniach.

"Łucznik" ma zrealizować dostawę broni dla Straży Granicznej do 20 grudnia. Podpisana we wtorek umowa jest kolejną zawartą pomiędzy radomską Fabryką Broni a Strażą Graniczną w tym roku. Na początku lipca został podpisany kontrakt na dostawę 228 karabinków MSBS GROT o wartości prawie 2 mln zł. Dostawy zrealizowano do września. (PAP)

autor: Ilona Pecka