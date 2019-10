"Pekao Leasing, spółka leasingowa z grupy kapitałowej Banku Pekao podpisała z Bankiem Rozwoju Rady Europy (Council of Europe Development Bank - CEB) umowę kredytową o wartości 100 mln euro. Pozyskane środki przeznaczone zostaną na finansowanie – w formie leasingu na konkurencyjnych warunkach – inwestycji i rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce" - poinformowała spółka w czwartkowym komunikacie.

To kolejna tego typu umowa podpisana przez Pekao Leasing i CEB. W ramach trwającej od 2015 r. współpracy CEB i Pekao Leasing podpisały cztery umowy w sumie na 400 mln euro.

"Głównym celem podpisanej teraz umowy jest tworzenie i zachowanie opłacalnych z ekonomicznego punktu widzenia miejsc pracy w polskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach poprzez ułatwienie im dostępu do finansowania rozwoju i inwestycji na preferencyjnych warunkach" - napisano.

W komunikacie przypomniano, że 2 mln firm małych, średnich i mikro tworzą ponad połowę polskiego PKB oraz zatrudniają dwie trzecie pracujących w kraju osób. "Jednocześnie przedsiębiorcy ci często borykają się z trudnościami w dostępie do zewnętrznego finansowania. Inicjatywa CEB i Pekao Leasing odpowiada na te ograniczenia" - wskazano.

Spółka podkreśliła, że CEB od wielu lat ułatwia dostęp do finansowania dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w państwach członkowskich Rady Europy. Instytucja zrzesza 41 krajów członkowskich, a inwestycje finansuje w 22 krajach Europy Środkowo-Wschodniej i Południowej. W ubiegłym roku minęła 20. rocznica przystąpienia Polski do CEB.

Pekao Leasing został założony w 2001 r.; posiada 28 oddziałów na terenie całej Polski. Spółka należąca do Grupy Pekao 2018 rok zakończyła z przeszło 47 mln zł zysku netto - to o 36,7 proc. więcej niż w roku poprzednim. W tym samym roku aktywa spółki wzrosły o 25 proc. do 5,9 mld zł.

Bank Rozwoju Rady Europy został powołany w 1956 r. i jest jednym z głównych instrumentów europejskiej polityki solidarności. Bank udziela kredytów swoim krajom członkowskim oraz instytucjom finansowym i samorządom terytorialnym w krajach członkowskim na finansowanie projektów wzmacniających spójność społeczną.

