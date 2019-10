Glamox złożył wniosek do UOKiK ws. przejęcia kontroli nad ES-Systemem



Warszawa, 24.10.2019 (ISBnews) - Glamox złożył wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie przejęcia kontroli nad ES-Systemem, podał Urząd.

Wniosek wpłynął 17 października, sprawa jest w toku.

"Zgłoszenie dotyczy zamiaru przejęcia przez Glamox AS z siedzibą w Molde w Norwegii, wyłącznej kontroli nad ES-System S.A. z siedzibą w Krakowie w Polsce" - czytamy w komunikacie.

Glamox AS jest producentem i dystrybutorem profesjonalnych rozwiązań oświetleniowych. Należy do Grupy Triton, która inwestuje w europejskim sektorze małych i średnich przedsiębiorców.

ES-System S.A. jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Działalność ES-System S.A. koncentruje się na projektowaniu, wdrażaniu i sprzedaży profesjonalnych rozwiązań oświetleniowych, których produkcja odbywa się w spółkach zależnych: ES-System NT sp. z o.o. i ES-System Wilkasy sp. z o.o. ES-System S.A. działa głównie w Polsce.

(ISBnews)