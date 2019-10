Jak poinformowała duńska agencja energii (DEA), pozwolenia wydano operatorom sieci przesyłowych - duńskiemu Energinet.dk i polskiemu Gaz-Systemowi. Pozwolenie dla Energinetu dotyczy pomorskiego rurociągu na Morzu Północnym oraz przez cieśninę Mały Bełt. Pozwolenie dla Gaz-Systemu dotyczy duńskich obszarów morskich na Bałtyku.

DEA przypomniała, że w lipcu 2019 r. duńska Agencja Ochrony Środowiska wydała już pozwolenie na budowę lądowej części Baltic Pipe, przebiegającej przez terytorium Danii.

Jak podkreśliła DEA, gazociąg Baltic Pipe przyczyni się do transformacji energetycznej Polski i przejściu od węgla w kierunku gazu, a w związku z tym będzie miał wpływ na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Zwiększy też bezpieczeństwo dostaw gazu do Danii, ponieważ połączy krajowy system z gazociągiem Europipe II, którym do Europy transportowany jest gaz z Norweskiego Szelfu Kontynentalnego.

