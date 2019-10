The Dust ma list intencyjny z Perp Games dot. 2 gier; premiery - w I kw. 2020



Warszawa, 30.10.2019 (ISBnews) - The Dust podpisał list intencyjny z Perp Games na wydanie dwóch gier: "Frankenstein: Beyond The Time" oraz "Together", podała spółka. Gry zostaną wydane w I kw. 2020 r. Pierwszy z ww. tytułów ma zostać wydany na PlayStation VR, a drugi na Nintendo Switch.

"The Dust informuje, że w dniu 29 października 2019 r. spółka podpisała list intencyjny z Perp Games.com Limited. Dokument stanowi, że obie strony zamierzają współpracować w celu wydania przez Perp Games wyprodukowanych przez emitenta dwóch gier: 'Frankenstein: Beyond The Time' oraz 'Together'. Planuje się, że gry zostaną wydane w I kwartale 2020 r." - czytamy w komunikacie.

The Dust specjalizuje się w produkcji gier na urządzenia mobilne w dwóch modelach gry reklamowe na zlecenie (tzw. advergaming) oraz gry własne dystrybuowane w modelu F2P (free-to-play). Spółka jest notowana na rynku NewConnect od kwietnia 2018 r.

(ISBnews)