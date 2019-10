Mennica czeka na wiążącą ofertę zakupu Legacy Tower do połowy listopada



Warszawa, 31.10.2019 (ISBnews) - Mennica Polska ocenia, że do połowy listopada powinna mieć nowe informacje w procesie sprzedaży budynku Mennica Legacy Tower w Warszawie, tymczasem bierze pod uwagę różne scenariusze, poinformował prezes Grzegorz Zambrzycki. Aktualnie wraz ze swoim komplementariuszem w tej inwestycji - firmą Golub Gethouse - oczekuje wiążącej oferty zakupu budynku przez fundusz DWS.

"Były cztery oferty wstępne. Oferentem wybranym z nich był DWS, czyli fundusz oparty głównie na majątku Deutsche Banku. Na 30 września miał nam złożyć ofertę wiążącą. Oferta z 30 września wpłynęła do nas, ale po głębokiej analizie doszliśmy do wniosku, że oferta ta nie nosi znamion oferty ostatecznej. W związku z tym wróciliśmy do komplementariusza, wyrażając zadowolenie z oferty, natomiast prosząc, aby wrócili do oferenta i spowodowali, by oferta nabrała znamion oferty ostatecznej" - powiedział Zambrzycki podczas konferencji prasowej.

"Na dziś wiemy niewiele dalej, bo chyba oferent pracuje nad tym, by te wszystkie 'conditionale' z tej oferty zostały usunięte. Dopóki nie dostaniemy oferty wiążącej, nie możemy podejmować decyzji. Przygotowujemy scenariusze postępowania: jeden, że zgadzamy się na ofertę i dajemy komplementariuszowi zgodę na procedowanie sprzedaży, drugi, że odrzucamy ofertę oferenta i na to są różne procedury, co może komplementariusz zrobić, np. od nowa plasować aktywo na rynku, i trzecia opcja, że proces skończy się samoistnie, tzn. z jakiegoś powodu oferent nie złoży nam tej oferty. I tu wracamy do punktu drugiego, czyli albo od nowa rozpoczynamy proces, albo każda ze stron [Mennica lub Golub Gethouse] może złożyć ofertę wykupienia [udziałów w budynku] tej drugiej strony" - wyjaśnił prezes.

Podkreślił, że Mennica rozważa wszystkie powyższe scenariusze.

"Możemy być kupującym, sprzedającym, jak i oczekującym. Na wszystkie scenariusze się przygotowujemy. Ja zakładam, że jeśli do połowy listopada nie będzie złożonej ostatecznej oferty, to pewnie trzeba będzie się zastanawiać, co dalej z tym robić. My zakładaliśmy, że to do końca roku się zakończy" - powiedział Zambrzycki.

"Do połowy listopada powinniśmy wiedzieć co dalej, ale nie mogę obiecać, bo nie mamy na ten proces za dużego wpływu" - zastrzegł.

Jednocześnie z jego słów wynika, że jest spokojny o przeprowadzenie procesu przekazania budynku najemcom zgodnie z zawartymi wieloletnimi umowami najmu.

Mennica Legacy Tower będzie miała łącznie 65 tys. m2 powierzchni najmu w wieży głównej o wysokości 140 m i 9-piętrowym budynku towarzyszącym.

Mennica Polska, uznawana za jedną z najbardziej zaawansowanych technologicznie mennic na świecie, jest czołowym producentem monet i numizmatów w Polsce oraz Europie. Jest także jedynym producentem sztabek złota inwestycyjnego w Polsce oraz liderem w zakresie wdrażania, obsługi i rozwoju systemów karty miejskiej. Ponadto realizuje inwestycje deweloperskie w Warszawie. Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.

(ISBnews)