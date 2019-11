To o prawie 75 proc. więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego - wskazano.

"Najwięcej odwiedzających przyjeżdża z zagranicy - prawie 80 proc. Rekordziści to: Wielka Brytania - 15 738, Polska - 9 378, Niemcy - 7 826 turystów (...)" - napisano.

Agencja zwróciła uwagę, że liczba odwiedzin zaczęła rosnąć wiosną m.in. w związku z popularnością serialu HBO "Czarnobyl". Po jego premierze serialu liczba turystów wzrosła do 17 tys. w październiku (w porównaniu z 6 tys. w kwietniu) - pisze Interfax-Ukraina.

W ubiegłym roku strefę odwiedziło ogółem 71,87 tys. osób, prawie 56 proc. więcej niż rok wcześniej.

>>> Czytaj też: Kate Brown: Trwa kryzys. Czarnobyl możne nauczyć nas, jak przetrwać [WYWIAD]

W lipcu w Czarnobylu oddano do eksploatacji nową osłonę nad czwartym reaktorem elektrowni atomowej, który został zniszczony przez wybuch w 1986 roku. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który uczestniczył w uroczystości, oświadczył, że strefa wokół Czarnobyla stanie się "jednym z punktów wzrostu (gospodarczego) nowej Ukrainy". Zapowiedział też ułatwienia dla turystów, którzy pragną zwiedzać to miejsce, m.in. zniesienie zakazu fotografowania niektórych obiektów.

"Przestańmy w końcu odstraszać ludzi, turystów i przekształćmy strefę w naukowy, a w przyszłości i turystyczny magnes. Uczyńmy z tej ziemi strefę wolności, która stanie się jednym z symboli nowej Ukrainy, bez korupcji i głupich zakazów, z inwestycjami i przyszłością. Zrobimy to razem" – deklarował.

Do katastrofy elektrowni atomowej w Czarnobylu doszło 26 kwietnia 1986 roku. Wybuch czwartego reaktora siłowni doprowadził do skażenia części terytoriów Ukrainy i Białorusi. Substancje radioaktywne dotarły też nad Skandynawię, Europę Środkową, w tym Polskę, a także na południe kontynentu - do Grecji i Włoch. W strefie wokół Czarnobyla wciąż obowiązuje zakaz osiedlania się.

>>> Czytaj też: "Czarnobyle" są rozsiane po całej Ukrainie. Ekologia przegrywa z polityką i biznesem