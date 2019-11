Grupa Progres: 63% przedsiębiorców nie planuje ścieżek kariery pracowników



Warszawa, 04.11.2019 (ISBnews) - Po przyjęciu do pracy nowej osoby 66% firm przeprowadza proces onboardingu, później jednak większość z nich nie podejmuje wielu aktywności wobec pracownika - 63% przedsiębiorców nie planuje jego ścieżki kariery, wynika z raportu Rynek Pracy 360° Grupy Progres.

Proces adaptacji nowej osoby w firmie jest niezwykle ważny, bowiem rzutuje na to, czy nowo zatrudniony pracownik będzie chciał zostać w niej na dłużej - czy się zaaklimatyzuje i sprawnie wejdzie w nową rolę. Jego znaczenie dostrzega coraz więcej polskich pracodawców - 66% firm przeprowadza onboarding, 24% tego nie robi, a 10%, jeśli prowadzi takie działania, to nie informuje o nich wszystkich osób zatrudnianych w danej organizacji, podano.

"Działania onboardingowe w firmach mają wielowymiarowe znaczenie. Są one wartościowe zarówno dla nowych pracowników, jak i dla samej organizacji. Wysoki procent realizacji szkoleń wstępnych jest odpowiedzią na potrzebę płynnego wdrożenia się w pracę, jaką mają obie strony" - powiedziała dyrektor Biura Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia Karina Knyż-Grzywa, cytowana w komunikacie.

Wdrożenie często jest jednak końcem jakichkolwiek działań podejmowanych przez przełożonych wobec zespołu. Jedynie w 37% firm obowiązuje polityka planowania ścieżki kariery pracownika, 63% przedsiębiorstw takiej polityki nie prowadzi, mimo że jest to jeden z głównych powodów odejść z pracy ich podwładnych. Brak jasno określonych warunków awansu sprawia, że pracownik nie wie, czy praca w obecnej firmie daje mu szansę rozwoju i zmiany wynagrodzenia, wskazano również.

Wsparcia w planowaniu ścieżki kariery oczekują także osoby bezrobotne - 91% chce, by przyszły szef pomógł im ustalić, w jakim kierunku ma zmierzać ich kariera.

"Planowanie ścieżki kariery jest niezmiernie trudne i pracochłonne. Z doświadczenia wiem, że wielu ludzi nie ma pomysłu na siebie, nie ma sprecyzowanych zainteresowań, nie potrafi ocenić swoich predyspozycji zawodowych. Stąd woli oddać trudną rolę dążenia do interesującego celu komuś innemu, doświadczonemu, najczęściej pracodawcy. Osoby bezrobotne wymagają od pracodawców większego pietyzmu (w porównaniu z tymi przechodzącymi z pracy do pracy), jeśli chodzi o działania zapewniające ich rozwój oraz planujące ścieżkę kariery. Dzieje się tak, ponieważ często są to ludzie, którzy nie mają sprecyzowanego celu zawodowego. Nie wiedzą, co chcieliby robić w dłuższej perspektywie czasu. Stąd analiza takiego kandydata oraz ocena jego predyspozycji zawodowych może wymagać więcej wysiłku i czasu" - podkreśliła kierownik regionu w Grupie Progres Joanna Dargiewicz.

42% firm za możliwość rozwoju m.in. kursy i szkolenia czy współfinansowanie nauki języków obcych, oczekuje od pracownika podpisania umowy lojalnościowej. Kadra zarządzająca obawia się sytuacji, w której pracownik weźmie udział w szkoleniu, podniesie swoje kompetencje, a następnie zdecyduje się odejść. Istotne jest więc przedstawienie pracownikowi korzyści wynikających z odbycia szkolenia i podpisania umowy lojalnościowej, a także wskazanie przyszłych celów oraz perspektyw zawodowych w obecnej firmie. Niestety, nie zawsze jest to działanie przemyślanie, ale też odpowiednio uargumentowane, co może doprowadzić do powstania niechęci nie tylko wobec konkretnego szkolenia, ale także całej firmy, podsumowano.

W badaniu uczestniczyło w sumie 1 000 respondentów - osób aktywnych zawodowo i tych szukających zatrudnienia z całej Polski. Celem było zgłębienie zależnych od siebie obszarów jakim są rekrutacja, rozwój, a także utrzymanie pracowników (obecnych i potencjalnych).

(ISBnews)