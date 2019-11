Warszawa, 04.11.2019 (ISBnews) - Tomasz Bochenek objął funkcję dyrektora generalnego Oracle Polska od 1 listopada 2019 roku, podano w komunikacie. Ponadto jest on także dyrektorem sprzedaży technologii Oracle dla rynku polskiego.



"Z radością witam Tomasza Bochenka na stanowisku country leadera Oracle w Polsce. Tomasz posiada ogromne doświadczenie w kierowaniu zespołami, jakie zdobył w czasie swojej długiej kariery w firmach branży IT. Życzę mu wielu sukcesów na nowym stanowisku i dalszego umacniania pozycji Oracle w Polsce, zwłaszcza w zakresie rozwiązań chmurowych, które są przyszłością informatyki biznesowej. Jednocześnie serdecznie dziękuję Piotrowi Witczyńskiemu, który przez ostatni rok sprawował funkcję dyrektora generalnego Oracle w Polsce" - skomentował senior vice president Oracle i szef regionu MEA & CEE Abdul Rahman Al Thehaiban, cytowany w komunikacie.



Tomasz Bochenek jest związany z branżą IT od 28 lat, początkowo na rynku polskim, a w ostatnich 14 latach na rynkach Europy Centralnej i Wschodniej oraz w Rosji. Przed dołączeniem do zespołu Oracle pracował przez prawie 20 lat w firmie Microsoft, gdzie rozpoczął pracę jako dyrektor generalny polskiego oddziału, następnie objął stanowisko wiceprezydenta ds. sprzedaży i marketingu w regionie Europy Centralnej i Wschodniej a potem stanął na czele nowo utworzonej grupy odpowiedzialnej za biznes konsumencki w tym regionie.



Oracle to globalny koncern, który opracowuje sprzęt i oprogramowanie, które współpracują ze sobą w chmurze i w centrach przetwarzania danych przedsiębiorstw.



(ISBnews)