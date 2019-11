Tylko 19 proc. firm planuje włączyć do swoich flot pojazdy elektryczne lub hybrydowe

Źródło: ISBnews

Niemal co piąta (19%) krajowa firma włączyła lub planuje włączyć w ciągu najbliższych 3 lat do swoich flot pojazdy elektryczne, hybrydowe typu plug-in lub hybrydowe. Napędy alternatywne cieszą się największą popularnością wśród dużych przedsiębiorstw, zatrudniających co najmniej 500 osób, podało Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA), powołując się na wyniki Barometru Flotowego opublikowanego przez Arval Service Lease Polska.