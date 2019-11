W wezwaniu na akcje Stelmetu zawarto transakcje na 24 074 623 akcje



Warszawa, 06.11.2019 (ISBnews) - W wezwaniu na akcje Stelmetu zawarto transakcje na 24 074 623 akcje, w tym 510 115 akcji było przedmiotem transakcji zrealizowanej na GPW w Warszawie, poinformował pośredniczący w wezwaniu BM PKO BP. Nabyte w ramach wezwania akcje spółki stanowią ok. 82% kapitału zakładowego spółki.

W połowie września Stanisław Bieńkowski ogłosił wezwanie na akcje spółki, w wyniku którego zamierzał osiągnąć samodzielnie do 29 364 215 głosów na walnym zgromadzeniu, stanowiących 100% ogólnej liczby głosów. W połowie października cena za akcję w wezwaniu została podniesiona do 8,40 zł z 7,74 zł, podano w komunikacie.

Przyjmowanie zapisów rozpoczęło się 2 października i trwało do 31 października 2019 r.

Na dzień ogłoszenia wezwania, wzywający posiadał samodzielnie 279 780 akcji zwykłych na okaziciela spółki stanowiących 0,95% udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu oraz 23 564 508 akcji, stanowiących 80,25% kapitału zakładowego spółki i ogólnej liczby głosów w spółce poprzez Rainbow Fund 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, którego Stanisław Bieńkowski jest jedynym uczestnikiem.

Stelmet zajmuje się produkcją i dystrybucją drewnianej architektury ogrodowej i pelletu. Spółka zadebiutowała na GPW w 2016 r. W roku obr. 2017/2018 miała 553 mln zł skonsolidowanej sprzedaży.

(ISBnews)