„To nowa twarz Nikiszowca” - powiedział w piątek podczas uroczystości minister finansów oraz inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

Dodał, że 513 mieszkań na osiedlu "to robi wrażenie". "Ważne, że ta inwestycja powstaje naprawdę szybko. (…) Pomysł na to osiedle powstał jesienią 2016 r.; dzisiaj możemy powiesić wiechę. W przyszłym roku, mamy nadzieję, że będzie ta budowa zakończona i będzie można zacząć zapraszać mieszkańców” - powiedział minister.

Jak zaznaczył, rząd stara się zmieniać otoczenie prawne dla całej branży budowlanej, szczególnie dla mieszkalnictwa, chcąc aby takie osiedla powstawały jak najszybciej. Uznał też, że ta katowicka inwestycja pokazuje, że można coś dobrego robić dla społeczeństwa, we współpracy z samorządem.

„Zależy nam, aby program Mieszkanie Plus był widoczny w całym kraju. Myślę, że Nowy Nikiszowiec to będzie jedna z wizytówek tego programu, ale chcemy całą mapę Polski pokryć inwestycjami" - mówił. Minister przypomniał, że są - na różnym etapie przygotowania - plany na inwestycje, które pozwolą na zbudowanie ponad 100 tys. mieszkań w całym kraju.

„Naszym celem jest to, żeby Polacy mieli dostęp do mieszkań, żeby mieli dostęp do mieszkań, na które będzie ich stać” - dodał minister finansów oraz inwestycji i rozwoju, nawiązując do uruchomionego z początkiem br. programu dofinansowań do czynszów pod nazwą Mieszkanie na Start.

Jak mówił, Mieszkanie Plus zbliża nas do europejskiego standardu życia i budowy nowego modelu dobrobytu.

Prezes spółki Polski Fundusz Rozwoju Nieruchomości Mirosław Barszcz ocenił w Katowicach, że w trakcie realizacji inwestycji może jeszcze nie widać wszystkich nawiązań do starego Nikiszowca, lecz już gdy wszystkie elewacje będą miały docelowy kolor, nawiązania te staną się dużo bardziej oczywiste.

Wiceprezes współfinansującego inwestycję Banku Gospodarstwa Krajowego Włodzimierz Kocon akcentował, że mieszkalnictwo jest jednym z wymiarów realizacji misji BGK – zgodnie z misją banku oraz ideą jednego z pierwszych jego prezesów gen. Romana Góreckiego, który powiedział, że zyskiem takiej instytucji niekoniecznie są pieniądze, lecz rozwój Polski.

Wojewoda śląski Jarosław Wieczorek wskazał, że nowe osiedle jest jedną z inwestycji mających zatrzymywać młodych ludzi w regionie. Prezydent Katowic Marcin Krupa dodał, że jest ono realizowane jest zgodnie z ideą podobną do tej, jaka przyświecała przed stu laty władzom koncernu przemysłowego Giesche, który zbudował wówczas Nikiszowiec, aby przyciągnąć pracowników.

Rozpoczęta ponad półtora roku temu budowa katowickiego osiedla Nowy Nikiszowiec to pierwsza inwestycja w ramach programu Mieszkanie Plus o tak dużej skali. W stolicy woj. śląskiego powstaje osiedle, które pomieści ponad pół tysiąca mieszkań wraz z zielonymi terenami wewnątrz kwartałów i wspólnymi przestrzeniami sąsiedzkimi.

Inwestycja jest położona w pobliżu jednego z najbardziej rozpoznawalnych zabytkowych osiedli robotniczych w kraju - ponad 100-letniego Nikiszowca, na blisko 5,5-hektarowej działce przy ul. Górniczego Dorobku. Do końca tego roku planuje się zamknięcie stanu surowego wszystkich budynków osiedla. Podawany termin oddania mieszkań najemcom to III kw. 2020 r.

Projekt architektoniczny wyłoniono w konkursie, przygotowała go pracownia 22Architekci. Osiedle układem urbanistycznym i wyglądem ma nawiązywać do zabytkowego pierwowzoru. Architekci zaproponowali charakterystyczny ceglasty kolor elewacji i rozrysowali budynki liczące od czterech do ośmiu kondygnacji tak, aby tworzyły kwartały z wewnętrznymi zielonymi dziedzińcami.

W ramach programu Mieszkanie Plus w Katowicach ma powstać - po osiedlu Nowy Nikiszowiec - także ok. 500 kolejnych mieszkań modelowych, zbudowanych na 6-hektarowym terenie w dzielnicy Szopienice.

Program Mieszkanie Plus został oficjalnie zainaugurowany 12 października 2016 r. w Katowicach, jako jeden z filarów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Katowice są również pierwszym polskim miastem, w którym mają powstać osiedla mieszkaniowe w oparciu o projekty nagrodzone w ogólnopolskim konkursie na dom modelowy.

Wciągnięcie wiechy to wielowiekowa tradycja budowlana, polegająca na zawieszeniu wieńca na górnej części budynku. Wiecha z reguły oznacza zakończenie ważnego etapu budowy - najczęściej osiągnięcie najwyższego punktu obiektu.

