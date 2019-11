Bloomberg jest założycielem i szefem agencji informacyjnej Bloomberg; był początkowo Demokratą, potem odszedł z Partii Demokratycznej i przystąpił do Republikanów, ubiegając się w 2001 roku o urząd burmistrza Nowego Jorku; jednak porzucił również Republikanów i został ponownie Demokratą, stał się też obiektem ataków ze strony Republikanów jako zwolennik ograniczenia dostępu do broni.

Informację o ewentualnych ambicjach prezydenckich Bloomberga skomentował Donald Trump: "Mały Michael poniesie porażkę (...). Nie ma tego, czego potrzeba, by odnieść sukces" - powiedział prezydent.

Bloomberg nie podjął ostatecznej decyzji w sprawie startu w wyborach, wiadomo jednak, że w ostatnich tygodniach prowadził rozmowy z prominentnymi politykami Partii Demokratycznej na temat szans poszczególnych demokratycznych kandydatów na pokonanie Trumpa - pisze Reuters.

Wolfson poinformował w komunikacie, że Bloomberg "jest coraz bardziej zaniepokojony tym, że obecna pula kandydatów (demokratycznych) nie jest w stanie" pokonać Trumpa, który jego zdaniem "stanowi bezprecedensowe zagrożenie" dla Ameryki.

Bloomberg zaangażowany jest osobiście i finansowo w walkę z ociepleniem klimatycznym, jest też zwolennikiem ograniczenia dostępu do broni. Lobby strzelnicze zorganizowało nawet latem 2015 roku wymierzoną w niego kampanię spotów telewizyjnych, w których oskarżyło go o wykorzystywanie własnej fortuny do walki o "ograniczenie swobód obywatelskich" - podaje CNN.

Majątek Bloomberga wyceniany jest na 53,4 mld dol. Jest on ósmy na liście najbogatszych Amerykanów i w dużej mierze byłby w stanie sam sfinansować swoją kampanię wyborczą, ale na razie nie ma do dyspozycji rozbudowanego sztabu wyborczego, który prowadziłby jego kampanię w poszczególnych stanach - pisze Reuters.

Michael Bloomberg wygrał trzykrotnie wybory na burmistrza Nowego Jorku. Otrzymał honorowe doktoraty kilku uczelni, w tym Uniwersytetu Harvarda. W 2014 roku królowa Elżbieta II nadała mu tytuł szlachecki i Komandorię Orderu Imperium Brytyjskiego za "nadzwyczajne osiągnięcia w dziedzinie przedsiębiorczości i filantropii"; nie będąc obywatelem Wielkiej Brytanii Bloomberg nie może się jednak posługiwać tytułem "sir".

>>> Czytaj też: Trump: Nie zgodziłem się jeszcze na zniesienie ceł. Chiny "dużo bardziej" chcą porozumienia handlowego