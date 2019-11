Do tej pory kancelarie te reprezentowały klientów przede wszystkim w sporach z firmami ubezpieczeniowymi. Ich usługi stały się bardzo popularne ze względu na model działania: prawnicy kancelarii umawiają się z klientami, że w zamian za usługi pobiorą część odszkodowania, które uda się uzyskać po wygranej sprawie. Dzięki temu roszczeń mogli dochodzić również ci, których nie stać było na pełnomocnika przed sądem.

Teraz kancelarie rozszerzają działalność o sprawy frankowe. To rynek zupełnie nieuregulowany, w przeszłości niektóre z firm dopuszczały się nadużyć, co kończyło się karami nakładanymi przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dlatego urząd postanowił sprawdzić, czy w umowach dla frankowiczów są zakazane klauzule i czy naruszają one zbiorowe interesy konsumentów.

Marek Niechciał, prezes UOKiK, wskazuje oferty, które, jego zdaniem, mogą budzić wątpliwości. – Przykładem jest kancelaria Votum, która zastrzega, że pokrywa z wynagrodzenia klienta koszty wskazanego przez nią adwokata. Tym samym odmawia mu prawa do jego wyboru, co nie powinno mieć miejsca.

