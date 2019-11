"Napięcia na rynku pracy są w dużym stopniu łagodzone przez napływ imigrantów. (...) Teraz jest to prawie 900 tys. imigrantów z samej Ukrainy, do tego dochodzą imigranci z innych krajów, między innymi z Białorusi. Wydaje nam się, że jest to już powyżej 1 mln efektywnie pracujących imigrantów w gospodarce polskiej" - powiedział Kotłowski.

NBP przygotował szacunki o efektywnej liczbie imigrantów w Polsce na podstawie liczby wydanych wiz do pracy i działalności gospodarczej, Kart Polaka, zezwoleń na pobyt stały, czasowy i rezydenta długoterminowego UE, oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi, oraz liczby cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczenia emerytalnorentowego w ZUS. Ze względu na czasowy charakter pracy imigrantów z Ukrainy i Białorusi w Polsce, założono że przeciętny imigrant z tych krajów pracuje w Polsce około 7 miesięcy w roku.

>>> Czytaj też: Odkupione od Niemców Leopardy wciąż w remoncie. Czołgi wjechały na minę