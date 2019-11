UTK: w trzecim kwartale punktualność pociągów pasażerskich nieznacznie spadła

Źródło: PAP

W trzecim kwartale punktualnie do stacji docelowej przyjechało ponad 92,2 proc. wszystkich pociągów pasażerskich. To nieznacznie mniej niż kwartał wcześniej, kiedy punktualnych było 92,8 proc. pasażerskich składów - wynika z danych opublikowanych we wtorek przez Urząd Transportu Kolejowego.