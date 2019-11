Capex PGE w Energetyce odnawialnej i Dystrybucji wzrośnie r: r w 2020 r.



Warszawa, 13.11.2019 (ISBnews) - Polska Grupa Energetyczna (PGE) zakłada, że jej nakłady inwestycyjne w Energetyce Konwencjonalnej spadną r/r w 2020 r., podczas gdy nakłady w Energetyce Odnawialnej i Dystrybucji wzrosną, a nakłady w Ciepłownictwie i Obrocie pozostaną na podobnym poziomie, podała spółka.

"Niższe nakłady na rozwój w Energetyki Konwencjonalnej (zakończenie budowy bloków 5 i 6 w El. Opole i końcowy etap budowy bloku nr 7 w Elektrowni Turów)" - czytamy w prezentacji wynikowej.

W Energetyce Odnawialnej przewidziano budowę farm wiatrowych w ramach projektu Klaster o mocy zainstalowanej ok. 97 MW oraz początkową fazę programu budowy mocy fotowoltaicznych do 2,5 GW.

W Dystrybucji realizowany będzie program kablowania sieci prowadzący do wzrostu wartości regulacyjnej aktywów i poprawy niezawodności.

W Ciepłownictwie przewidziano kontynuację realizacji modernizacji w ramach dostosowania do BAT/BREF.

Z kolei w Obrocie PGE zakłada realizację bieżących projektów rozwojowych i utrzymaniowych.

Nakłady inwestycyjne grupy po trzech kwartałach 2019 r. w wyniosły 4,5 mld zł i były o 19% większe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Grupa PGE wytwarza 43% produkcji energii elektrycznej (w tym segment Energetyki Konwencjonalnej ok. 42%) w Polsce oraz 25% ciepła z kogeneracji. Dodatkowo, 9% krajowej energii odnawialnej pochodzi z jej instalacji. Linie dystrybucyjne GK PGE obejmują ok. 40% powierzchni Polski i dostarczają energię elektryczną do 5,4 mln odbiorców końcowych, czyli 25% klientów w kraju. Na rynku detalicznym ma 5,3 mln klientów, stanowiących ok. 30% odbiorców końcowych w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 25,95 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)