Między innymi o tym porozmawiają eksperci w trakcie Impact fintech’19 w Katowicach. Wydarzenie odbędzie się już w dniach 4-5 grudnia. Zmiany klimatu i możliwość ich ograniczenia przez banki będzie jednym z zagadnień w ścieżce tematycznej Sustainable Fintech.



- Banki, które stawiają na współpracę i wykorzystanie posiadanych zbiorów danych mogą skutecznie ograniczyć zmiany klimatu i zanieczyszczanie środowiska. Największe instytucje finansowe powinny znajdować się na pierwszej linii frontu w walce o lepsze jutro dla matki Ziemi i jej mieszkańców – mówi Ralph Hamers, CEO ING Group

Jak banki mogą wspierać transformację przyjazną dla klimatu?

Przede wszystkim działać wspólnie i pomagać firmom w transformacji na bardziej zielone. W Polsce przykładem jest PKO BP, które w konsorcjum z innymi bankami udzieliło Grupie Energa 2 mld zł finansowania na cele związane z rozwojem OZE, czyli odnawialnych źródeł energii.



- Po raz pierwszy w Polsce kredytu udzielono w specjalnej formule ESG-linked. Zależy nam na ochronie środowiska i jestem przekonany, że podobnych transakcji z udziałem banku będzie więcej – mówi Jakub Papierski, Wiceprezes Zarządu PKO BP.



W lipcu bieżącego roku w Luksemburgu Europejski Bank Inwestycyjny ogłosił uruchomienie wartej 10 mld EUR inicjatywy, której celem jest wsparcie programów zrównoważonego rozwoju w latach 2019-2023. Jednym z partnerów programu został Bank Gospodarstwa Krajowego, który obok swoich odpowiedników z Francji, Niemiec, Hiszpanii i Włoch będzie realizować projekty inwestycyjne, które przykładowo będą wspierać przedłużanie żywotności produkowanych dóbr np. poprzez umożliwienie naprawy, zmiany ich przeznaczenia lub regeneracji. W czasach powszechnego konsumpcjonizmu, w tym niekiedy celowego produkowania elektroniki w taki sposób, by ich naprawa była nieopłacalna, właśnie tego rodzaju programy są ważnym elementem zmiany sposobu gospodarowania zasobami.



- W BGK jesteśmy przekonani, że zrównoważony rozwój oraz gospodarka o obiegu zamkniętym jest wyrazem odpowiedzialności dla przyszłych pokoleń – czytamy w komunikacie BGK.

Nie liczą się słowa, tylko czyny

Od wejścia w życie porozumienia paryskiego w 2016 roku największym wyzwaniem było przekucie jego założeń w faktyczne działanie. To między innymi dlatego przedstawiciele największych banków na świecie spotkali się w Nowym Jorku, w ramach New York for Climate Week.



Jednym z efektów było podpisanie porozumienia na rzecz „zasad odpowiedzialnego bankowania”, w ramach którego największe banki na świecie zobowiązały się do uwzględnienia w swojej strategii założeń porozumienia paryskiego i celów zrównoważonego rozwoju ONZ. Wśród banków sygnatariuszy znalazły się między innymi Barclays, BBVA, BNP Paribas, Citi, ING, Nordea, Santander, czy Societe Generale.



Międzynarodowa Agencja Energetyczna obliczyła, że do ograniczenia globalnego ocieplenia do poziomu znacznie poniżej dwóch stopni Celsjusza, trzeba zainwestować ponad 68 bilionów dolarów do 2040 roku. Największy ciężar tych inwestycji spada na barki rządów poszczególnych państw. Bez pomocy instytucji finansowych ciężar ten może być nie do udźwignięcia.



Banki powinny zająć się tym, w czym zawsze były dobre – finansowaniem zmian. Duże instytucje finansowe mają realny wpływ na to co będą finansować, a jakich inwestycji będą unikać. Polityka kredytowa, która wspiera przedsięwzięcia wykorzystujące odnawialne źródła energii niebawem będzie standardem w całym sektorze bankowym.

Czas uświadomić społeczeństwo

Przykładowo mBank na początku sierpnia zadeklarował podwojenie puli środków przeznaczonych dla projektów z zakresu odnawialnych źródeł energii – z przyznanych dotychczas 500 mln zł do aż 1 miliarda złotych. Kilka tygodni później bank zawarł umowę z Grupa R.Power, na mocy której spółki sfinansują projekty fotowoltaiczne o wartości prawie 90 mln złotych, co ma przełożyć się na 30 nowych elektrowni słonecznych.



Inna opcja to aktywne zaangażowanie się w kampanie społeczne. W takim kierunku poszedł między innymi BNP Paribas, który jest jednym z partnerów Impact fintech’19.



- Wspieramy zieloną energię. BNP Paribas jako Grupa jest emisyjnie neutralna dla środowiska. Ponadto, budujemy ekologiczną świadomość wśród naszych pracowników, oszczędzamy energię oraz finansujemy ekologiczne inwestycje. Troska o środowisko naturalne to jeden z kluczowych filarów odpowiedzialnego funkcjonowania organizacji. Nie bez przyczyny też BNP Paribas jest bankiem zielonych zmian i firmą najbardziej odpowiedzialną społecznie w Polsce. W naszej kampanii chcielibyśmy dotrzeć do tych osób, dla których kwestie klimatyczne są równie ważne co, dla nas. Bo zmiany klimatu dotyczą każdego i każdy z nas będzie musiał za nie zapłacić – komentuje Dariusz Maciołek, dyrektor zarządzający Pionu Marketingu, Komunikacji, Zaangażowania Społecznego w Banku BNP Paribas.

Świat finansów nie ma wątpliwości, że trzeba dbać o klimat

Już dziś największe światowe banki współpracują z organizacjami non-profit i ośrodkami naukowymi, które zajmują się badaniami i działaniami na rzecz powstrzymania zmian klimatycznych spowodowanych przez człowieka. Kluczowym aspektem jest współpraca całego sektora finansowego i kooperacja banków z gigantami technologicznymi.



Świadomość zagrożeń klimatycznych wśród instytucji finansowych jest bardzo wysoka. Porozumienie podpisane w Nowym Jorku czy deklaracja podpisana przez największe europejskie banki podczas COP24 w Katowicach, powoli zaczynają przynosić efekty. Czy wizja porzucenia rywalizacji na rzecz partnerstwa jest zwykłą utopią? Jeśli chcecie poznać odpowiedź na to i wiele innych pytań zapraszamy do Katowic na Impact fintech’19 – już w dniach 4-5 grudnia.

O Impact fintech’19

Jakie są najważniejsze priorytety technologiczne sektora na 2020 rok? W jaki sposób wdrożenie rozwiązań chmurowych zwiększy przewagę konkurencyjną instytucji finansowych oraz jak instytucje finansowe mogą wspierać transformację przyjazną dla klimatu? To pytania, na które odpowiedzą światowi liderzy świata fintech, spotykający się 4 i 5 grudnia na Impact fintech’19. Dziesiątki wystąpień i warsztatów w ramach 8 ścieżek tematycznych zgromadzą łącznie ponad 200 speakerów i ponad 2 tys. uczestników. Do Katowic przyjadą istotni dla branży politycy i menadżerowie z Polski i regionu CEE.



Pojawią się przedstawiciele dziesiątek firm i instytucji związanych z sektorem fintech, jak Narodowy Bank Polski, PKO Bank Polski, Komisja Nadzoru Finansowego, Bank Pekao, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, BNP Paribas, Alior Bank, Ministerstwo Cyfryzacji, mBank, Google, Mastercard, Polski Fundusz Rozwoju, PayU, Wirecard, Tauron, Blik, Bluemedia, Allegro, Vivus, Polska Bezgotówkowa, Operator Chmury Krajowej oraz Giełda Papierów Wartościowych.



Wśród potwierdzonych mówców Impact fintech’19 znaleźli się m.in.: Marko Wenthin z Penta, Laura Navaratnam z FCA, Dele Atanda z metaME, Max Schertel z N26, Chris Skinner z 11:FS, Diana Paredes z Suade Labs, Husayn Kassai z Onfido, Elliott Limb z Mambu oraz Utena Treves z Wefox, a także Teresa Czerwińska z Narodowego Banku Polskiego, Jadwiga Emilewicz z Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Bartosz Ciołkowski z Mastercard, Michał Krupiński z Pekao, Adam Marciniak z PKO BP, Przemysław Gdański z BNP Paribas i Bartosz Berestecki z PayU. Przyjedź do Katowic zapoznaj się z najnowszymi trendami zmieniającymi krajobraz globalnego rynku finansowego. Jaki będzie następny krok w fintechowej rewolucji?



Dowiesz się tego na Impact fintech’19.