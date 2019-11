Jak wyjaśnił minister, decyzja resortu otwiera formalnie drogę do podpisania umowy przez wojewodę małopolskiego z powiatem krakowskim na dofinansowanie w 80 proc. zarówno prac projektowych dla tej inwestycji, jak i budowy samego mostu, którego wartość szacowana jest na około 60 mln zł. Według jego zapowiedzi zadanie powinno być ukończone za cztery-pięć lat.

Podkreślił, że most w miejsce przeprawy promowej Jeziorzany-Kopanka to jeden z priorytetowych projektów, który wpisał się w cele programu dotyczącego wsparcia lokalnych inwestycji, polegających na budowie przepraw mostowych w miejscach, które tego bardzo potrzebują. „To jest typowy przykład mostu, który jest bardzo potrzebny lokalnym społecznościom, lokalnym gminom, który pozwoli na ich lepszy rozwój” - wskazał Kwieciński. Dodał, że będzie też służył całemu powiatowi krakowskiemu.

Nowy most połączy gminy Skawina i gminy Liszki, a także będzie miał duże znaczenie dla sąsiedniej gminy Czernichów. Skróci dojazd mieszkańcom tych okolic do Skawiny o około 20 km.

Nowy most ma mieć długość około 400 metrów, a drogi dojazdowe - w sumie około 600 metrów. Obiekt powstanie w ciągu drogi powiatowej nr 2179K, co umożliwi połącznie terenów dwóch gmin. Dzięki temu powstanie nowe rozwiązanie komunikacyjne, które będzie miało pozytywny wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy regionu, w tym między innymi na sytuację przedsiębiorstw znajdujących się w pobliżu planowanego mostu.

Szef resortu inwestycji poinformował, że do rządowego programu Mosty dla Regionów samorządy złożyły 75 wniosków na dofinansowanie zaplanowanych przedsięwzięć, z których najwięcej pochodziło z województwa małopolskiego – 22 wnioski. Łączna wartość złożonych wniosków przekracza 4,2 mld zł.

Kwieciński ocenił, że wszystkie projekty, które otrzymały pozytywną ocenę komisji ekspertów, otrzymają rządowe dofinansowanie.

„W tej chwili pracujemy z ministrem Adamczykiem nad takim zorganizowaniem realizacji całego programu, żeby wszystkie dobre projekty w całym kraju otrzymały dofinansowanie. Niektóre z nich mogą być finansowane z Funduszu Dróg Samorządowych” - poinformował.

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk zapewnił, że budowa nowej przeprawy wraz z dojazdami będzie również współfinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 80 proc. wartości przedsięwzięcia.

„Ten prom za kilka lat zostanie zastąpiony nowoczesnym, dobrze zaprojektowanym mostem, z dobrymi dojazdami, który będzie służył na co dzień mieszkańcom, aby mogli sprawnie dojechać do pracy i wrócić do domu” - podkreślił Adamczyk.

„Jesteśmy przekonani, że po 10 latach funkcjonowania Funduszu Dróg Samorządowych i Programu Mosty dla Regionów rzeczywistość w transporcie drogowym w Polsce, szczególnie na drogach samorządowych, będzie nieporównywalna ze stanem obecnym” - dodał szef resortu infrastruktury.

