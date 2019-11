Jak poinformowała w czwartek na konferencji prasowej w Olsztynie Olga Pawlonka z Ryanair, wraz z wejściem w życie zimowego rozkładu lotów na lotnisku Olsztyn-Mazury oraz nowej trasy do Kolonii, ruch lotniczy linii wzrośnie o 40 proc. W sezonie zima 2019/2020 Ryanair oferuje w Olsztynie 2 trasy, to jest do Londynu Stansted oraz Kolonii i obsłuży tu 70 tys. pasażerów rocznie.

"Jesteśmy bardzo zadowoleni, że gracz numer jeden na rynku lotniczym w Europie, 3 lata temu zdecydował się na uruchomienie połączeń w pierwszym roku funkcjonowania portu lotniczego Olsztyn Mazury i uwierzył w potencjał naszego regionalnego lotniska" - podkreślił marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw Brzezin.

Prezes lotniska Olsztyna Mazury Tomasz Kądziołka dodał, że "nowa trasa do Kolonii to z pewnością +strzał w dziesiątkę+. "Widzimy to już w tej chwili, obserwując wypełnienie samolotów na pierwszych rejsach. Irlandzki przewoźnik może u nas zawsze liczyć na obsługę swoich statków powietrznych na najwyższym możliwym poziomie, dlatego też liczymy na to, że w przyszłości pojawią się następne kierunki obsługiwane przez naszych partnerów z Ryanair" - wskazał. (PAP)

autorka: Agnieszka Libudzka