Pharmena miała 1,14 mln zł straty netto, 1,23 mln zł straty EBIT w III kw. 2019

Warszawa, 15.11.2019 (ISBnews) - Pharmena odnotowała 1,14 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 0,23 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 1,23 mln zł wobec 0,43 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3,38 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 3,39 mln zł rok wcześniej.

"Na rezultaty trzeciego kwartału wpływ miały przede wszystkim zwiększone wydatki związane z wprowadzeniem nowej marki na rynek oraz koszty badań nad lekiem TRIA-662" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

W I-III kw. 2019 r. spółka miała 7,07 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 0,61 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 8,7 mln zł w porównaniu z 9,81 mln zł rok wcześniej.

Spółka koncentruje się na realizacji strategii sprzedaży suplementów diety marki Menavitin, która zakłada m.in. budowanie świadomości nowej kategorii produktów na globalnych rynkach. We wrześniu Pharmena nawiązała strategiczną współpracę z wiodącą firmą doradczą z branży farmaceutycznej - Plexus Ventures, a jej założeniem jest m.in. komercjalizacja Menavitin w Europie.

"Pracujemy nad rozwojem sprzedaży nowej marki suplementów diety w Polsce i na rynkach zagranicznych. Niedawno uruchomiliśmy sprzedaż online suplementów diety na rynku Niemiec, Austrii i Szwajcarii. Wzmacniamy jednocześnie kanał eksportowy naszych produktów dermokosmetycznych. We wrześniu weszliśmy z produktami na największa platformę sprzedażową w Azji. Efekty tych działań powinny być widoczne w kolejnych miesiącach" - powiedział prezes Konrad Palka, cytowany w komunikacie.

"W zakresie rozwoju sprzedaży suplementów diety na rynkach zagranicznych, możemy liczyć również na pomoc naszego nowego doradcy" - dodał.

W ciągu dziewięciu miesięcy bieżącego roku Pharmena zwiększyła ofertę produktową suplementów diety, wprowadzając na rynek siedem innowacyjnych produktów. W tym czasie spółka prowadziła też liczne działania związane z budowaniem dystrybucji i promocją marki. Prowadzona była szeroka kampania reklamowa w internecie, prasie oraz TV.

Na początku września Pharmena zawarła umowę na doradztwo strategiczne z Plexus Ventures - partner ma wesprzeć spółkę w rozwoju sprzedaży suplementów diety na rynkach Europy. Umowa na doradztwo strategiczne obejmuje również pomoc w komercjalizacji leku 1-MNA.

"W lipcu 2019 r. Pharmena z sukcesem zakończyła badania przedkliniczne leku 1-MNA, prowadzone na modelach zwierzęcych we wskazaniu NASH (niealkoholowe stłuszczeniowe zapalenie wątroby). Trwają obecnie badania przedkliniczne w drugim wskazaniu PAH (tętnicze nadciśnienie płucne) w celu określenia efektywnej dawki leku. Zakończenie procesu badań oraz przygotowanie protokołów badawczych ma nastąpić do końca tego roku. Kolejnym krokiem będzie prezentacja wyników badań przemysłowi farmaceutycznemu wspólnie z doradcą Plexus Ventures" - napisano także w materiale.

W trzecim kwartale 2019 r. Pharmena prowadziła również liczne działania sprzedażowe oferowanych produktów dermokosmetycznych. W ramach realizowanych prac spółka rozpoczęła sprzedaż produktów na terenie Chin, Hong Kongu, Makao oraz na Tajwanie poprzez platformę T-mall. Internetowa platforma sprzedaży Tmall.com to największa platforma handlu detalicznego w Azji dla klientów indywidualnych, podała też spółka.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2019 r. wyniosła 3,83 mln zł wobec 1,54 mln zł zysku rok wcześniej.

Pharmena to spółka biotechnologiczna, której głównym obszarem działalności jest opracowywanie i komercjalizacja innowacyjnych produktów powstałych na bazie opatentowanej fizjologicznej i naturalnej substancji czynnej 1-MNA. W 2019 r. przeszła na rynek główny GPW z NewConnect, gdzie była notowana od 2008 r.

