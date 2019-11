Jak podkreślono, budowa bezkolizyjnego przejazdu nad linią kolejową łączącą Poznań z Piłą to inwestycja szczególnie istotna dla mieszkańców północnej i zachodniej części miasta. Obecnie podróże utrudniają tam często zamykane przejazdy kolejowe.

Poznański magistrat podał, że dokumentacja powinna być gotowa na początku 2021 roku. W tym samym roku powinny ruszyć prace budowlane.

Wybrana w postępowaniu firma zadeklarowała skrócenie terminu wykonania dokumentacji o dwa miesiące, czyli w ciągu 14 miesięcy od dnia podpisania umowy. Sweco Consulting, oprócz przygotowania projektu budowlanego i wykonawczego, zajmie się także pozyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych zezwalających na realizację robót oraz przeprowadzeniem oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Projektant będzie później sprawować nadzór autorski nad inwestycją w trakcie realizacji robót.

"Wiadukty ułatwią codzienne podróże mieszkańców północno-zachodnich dzielnic Poznania oraz poprawią ruch tranzytowy na drodze krajowej 92. Nasze zadanie to nie tylko budowa samych wiaduktów, ale też znaczne przebudowanie okolicznego układu drogowego" – poinformował wiceprezes zarządu spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie Marcin Gołek.

Ostateczna dokumentacja techniczna będzie obejmowała swoim zakresem ul. Lutycką, która zostanie przebudowana od skrzyżowania z ul. Strzeszyńską do ul. Koszalińskiej, a także ulice Golęcińską i Podolańską. Zakres dokumentacji technicznej obejmuje również m.in. zaprojektowanie przedłużenia Al. Solidarności od ul. Dojazd do ul. Lutyckiej oraz ul. Jasielskiej od ul. Lutyckiej do istniejącego fragmentu. Przewiduje się również budowę nowego zjazdu z ul. Koszalińskiej w ul. Lutycką oraz budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Koszalińskiej z Literacką. Planowana jest przebudowa wiaduktu drogowego nad ul. Lutycką w ciągu ul. Koszalińskiej, a także zapewnienie odpowiednich rozwiązań dla pieszych i rowerzystów.

Magistrat podkreślił, że realizacja, zakres i kolejność budowy poszczególnych odcinków inwestycji jest ściśle związana z możliwościami finansowymi miasta. Wstępnie planuje się, że rozpoczęcie robót budowlanych powinno rozpocząć się w drugiej połowie 2021 roku, a oddanie do użytku całego zakresu zadania, w tym wiaduktów wraz z układem drogowym - w 2023 roku. (PAP)

autor: Rafał Pogrzebny