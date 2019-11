Asbis podwyższył prognozę zysku netto na 2019 do 13-14 mld USD



Warszawa, 18.11.2019 (ISBnews) - Asbis podwyższył prognozę zysku netto na 2019 r. do 13-14 mln USD, tj. o 40% wobec poziomu zakładanego w pierwotnej prognozie z marca br., podała spółka. Przychody ze sprzedaży pozostają na poziomie pierwotnej prognozy, czyli 1,7-1,9 mld USD.

27 marca 2019 r. grupa opublikowała prognozę finansową na 2019 rok. Zakładała ona wypracowanie 1,7-1,9 mld USD przychodów oraz zysku netto po opodatkowaniu w wysokości 8,5-10 mln USD, przypomniano.

"Zapowiedzieliśmy koncentrację w tym roku na zyskowności i konsekwentnie realizujemy nasz cel. Podwyższenie prognozy zysku netto na 2019 r. jest wynikiem nieustannych starań zespołu zarządzającego o zwiększenie marż zysku brutto. Nasza sprzedaż produktów i rozwiązań o wyższej marży zarówno w dystrybucji z wartością dodaną (VAD), jak i produktów konsumenckich ma znaczący wpływ na nasze wyniki. Na naszą wyższą rentowność wpłynęły również niższe od zakładanych koszty finansowe i operacyjne. Świadczy to o zdolności firmy do generowania większych zysków dla akcjonariuszy. Ten rok jest dla nas bardzo dobry i jesteśmy dobrze przygotowani do kontynuacji pozytywnego trendu w naszych wynikach. Pozostajemy bardzo pewni i silni w oczekiwaniu na nadchodzące miesiące" - powiedział dyrektor generalny i przewodniczący rady dyrektorów Siarhei Kostevitch, cytowany w komunikacie.

Istotne założenia prognozowanych wyników:

- sytuacja na głównych rynkach działalności grupy, tj. w Rosji, na Ukrainie, w Kazachstanie, na Białorusi oraz na Słowacji, nie będzie gorsza niż w 2018 roku;

- nie nastąpi znacząca deprecjacja walut w Rosji, na Białorusi, w Kazachstanie i na Ukrainie, która mogłaby negatywnie wpływać na popyt na tych rynkach;

- nie nastąpią istotne zakłócenia w ogólnym otoczeniu gospodarczym na pozostałych rynkach, na których działa spółka;

- konkurencja we wszystkich głównych segmentach pozostanie podobna jak w 2018 roku, nie będzie istotnych nowych uczestników rynku;

- grupa nadal będzie działała w oparciu o korzystne warunki handlowe, które posiada u swoich kluczowych dostawców;

- segment smartfonów nie ulegnie pogorszeniu o więcej niż 10% na rynkach, na których grupa działa, podkreślono.

Asbis Enterprises Plc jest jednym z czołowych dystrybutorów produktów branży informatycznej na rynkach wschodzących Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA). Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.

(ISBnews)