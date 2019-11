ES-System liczy na dalszy wzrost sprzedaży krajowej i zagranicznej w IV kw.



Warszawa, 19.11.2019 (ISBnews) - ES-System spodziewa się utrzymania trendu wzrostowego sprzedaży krajowej i zagranicznej w IV kw. 2019 r., podała spółka.

"W oparciu o wyniki III kw. 2019 r. i wielkość portfela zamówień, zarząd zakłada utrzymanie tendencji wzrostowej sprzedaży krajowej w IV kw. 2019 r. W ujęciu rocznym zarząd dąży do utrzymania co najmniej jednocyfrowego, w ujęciu procentowym, wzrostu sprzedaży na rynku krajowym" - czytamy w komunikacie.

W sprzedaży zagranicznej zarząd spodziewa się, że w IV kw. 2019 r. utrzyma się trend wzrostowy sprzedaży, która w całym 2019 r. powinna przewyższyć wyniki z 2018 r., podano także.

Na rynku krajowym w III kw. 2019 r. ES-System zanotował przychody na poziomie 44,6 mln zł, co oznacza 6,6% wzrostu r/r. Narastająco w I-III kw. sprzedaż w kraju wzrosła do poziomu 128,3 mln zł, czyli o 10,3% r/r.

Sprzedaż zagraniczna w III kw. 2019 r. zanotowała wzrost o 24% r/r, do poziomu 11,4 mln zł. Narastająco sprzedaż eksportowa ukształtowała się na poziomie 32,8 mln zł, co oznacza wzrost o 25,5% r/r.

ES-System jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Działalność ES-System koncentruje się na projektowaniu, wdrażaniu i sprzedaży profesjonalnych rozwiązań oświetleniowych, których produkcja odbywa się w spółkach zależnych: ES-System NT i ES-System Wilkasy. ES-System działa głównie w Polsce.

(ISBnews)