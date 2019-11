Specjaliści z branży HR nieustannie monitorują sytuację na rynku pracy i dostosowują rozwiązania do zmieniających się warunków. W ostatnich latach największymi problemami okazały się niedobór wykwalifikowanych pracowników oraz rotacja. Starzejące się społeczeństwo, automatyzacja i robotyzacja, nowe potrzeby i oczekiwania pracowników – te kwestie również zasługują na szczególną uwagę.

Wymiana doświadczeń HR

Doskonałą okazją, by rozmawiać o bieżącej sytuacji na rynku pracy było wydarzenie OLX Praca. Know How 2020, które odbyło 19 listopada w Centrum Praskim Koneser w Warszawie. Podczas spotkania w gronie specjalistów z działu HR uczestnicy mogli wymienić się wiedzą i doświadczeniem, porozmawiać o bieżącej sytuacji na rynku i wyzwaniach oraz poznać nowe metody i techniki pracy. To właśnie wymiana doświadczeń stała się motywem przewodnim, który przyświecał całemu spotkaniu.

„Nasze najnowsze badania wskazują na dwa największe wyzwania na współczesnym rynku pracy. Są to efektywna rekrutacja i rotacja pracowników. W kontekście niskiego bezrobocia, zmian społecznych, gospodarczych i technologicznych te wyzwania są bardzo trudne dla pracodawców. A mając na uwadze nasze ubiegłoroczne badania, gdzie poznaliśmy perspektywę pracowników, wiemy, że pracownicy tak naprawdę nie mają wygórowanych potrzeb” – wyjaśnia Anna Janowczyk, Senior Communications Specialist w OLX Group.

Nowy serwis contentowy

W trakcie wydarzenia OLX Praca. Know How 2020 inaugurację miał projekt, który został opracowany w interdyscyplinarnym zespole ekspertów w odpowiedzi na potrzeby i wyzwania branży. Przygotowano nową platformę wymiany wiedzy i doświadczeń – praca.olx.pl, która tematyką obejmuje wiele różnych zagadnień ważnych dla pracodawców i przedstawicieli działów HR.

„Przygotowaliśmy serwis praca.olx.pl i podzieliliśmy go na dwie części. Pierwsza część jest dedykowana rekruterom, osobom poszukującym pracowników. Znajdują się tam artykuły branżowe, sondy uliczne, kalkulatory obliczające średnią zarobków na poszczególnych stanowiskach, wywiady w formie video, nasz najnowszy raport i wiele innych materiałów. W pierwszym kwartale 2020 r. uruchomimy część dla pracowników. Jest to dla nas bardzo ważne, ponieważ cały czas jednym z naszych głównych celów jest angażowanie potencjalnych pracowników do tego, żeby aplikowali na oferty pracy w OLX. Chcemy ich edukować, dostarczać jak najwięcej informacji, żeby mogli znaleźć dla siebie jak najlepszą pracę” – mówi Anna Janowczyk, Senior Communications Specialist w OLX Group.

Źródło informacji: OLX Group