CD Projekt: Przedsprzedaż gry 'Cyberpunk 2077' jest zgodna z oczekiwaniami



Warszawa, 22.11.2019 (ISBnews) - Przedsprzedaż gry "Cyberpunk 2077", której premiera zaplanowana jest na kwiecień 2020 roku, jest zgodna z oczekiwaniami spółki, poinformował prezes Adam Kiciński.

"Przedsprzedaż 'Cyberpunk 2077' na tym etapie jest zgodna z naszymi oczekiwaniami, przy czym, bazując na grze 'Wiedźmin 3', spodziewamy się zdecydowanie największych zamówień na kilka dni przed premierą" - powiedział Kiciński w trakcie telekonferencji.

Szef spółki nie chciał ujawnić, czy CD Projekt może zacząć prace nad kolejnym dużym projektem po grach "Wiedźmin 3" i "Cyberpunk 2077" jeszcze w trakcie prac nad rozszerzeniami i wersją multiplayer do tej ostatniej gry.

"Lubimy zaskakiwać rynek, więc nie odpowiem, czy takie prace rozpoczną się jeszcze w trakcie promowania 'Cyberpunk 2077'" - zaznaczył.

Przyznał jednocześnie, że spółka nie ma planów adaptacji swoich gier do wirtualnej rzeczywistości.

"VR z rynkowego punktu widzenia to na razie nisza nisz, choć to się, oczywiście, może zmienić w kolejnych latach. Wolimy jednak pracować nad nowymi, ekscytującymi projektami, niż nad adaptacją istniejących gier" - podkreślił.

W skład grupy CD Projekt wchodzą: CD Projekt RED - deweloper gier wideo z gatunku RPG i GOG - globalna platforma cyfrowej dystrybucji gier. Sztandarową grą wydawnictwa jest seria "Wiedźmin", obecnie trwają prace nad "Cyberpunk 2077".

(ISBnews)